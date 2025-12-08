Akkulaturi voi olla hengenvaarallinen, poista käytöstä heti

Robitronic R01015 -akkulaturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Latauslaitteen suojaerotusmuuntajan sisältä mitattu pintaväli muuntajan lakkaeristeisten ensiö- ja toisiokäämien välillä ei täytä standardin vaatimuksia vahvistetulle eristykselle. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain eikä tuotetta koskevan standardin vaatimuksia.

Tuote voi aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun ja siten potentiaalisen hengenvaaran.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Hobbyfactory Oy.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.