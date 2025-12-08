Alexander Stubb vierailulle Yhdysvaltoihin

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Yhdysvalloissa Texasissa 15.–16. joulukuuta 2025. Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.
Presidentti Stubb osallistuu Suomen ensimmäisen Yhdysvalloista tilatun F-35A-monitoimihävittäjän julkistustilaisuuteen Fort Worthissa tiistaina 16. joulukuuta. Rollout-seremonian jälkeen presidentti tutustuu F-35-hävittäjien kokoonpanolinjaan Lockheed Martinin tehtaalla.
Fort Worthissa seremoniaan osallistuvat myös puolustusministeri Antti Häkkänen sekä Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen.
Maanantaina 15. joulukuuta presidentti Stubb osallistuu Suomen pääkonsulaatin avajaisiin Houstonissa. Pääkonsulaatti tukee erityisesti suomalaisyrityksiä niiden markkinoille pääsyssä. Avajaisten lisäksi presidentti osallistuu Houstonissa suomalaisyritysten kanssa yritysseminaariin, jossa hän pitää puheenvuoron.
Tasavallan presidentin vierailuseurueeseen kuuluu Houstonissa yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Patria Group, IQM Quantum Computers, KuvaSpace, UNIKIE, VTT Group, ICEYE, Sensofusion, Insta Group, Fastems Group, Vaisala, HIAB, SolarFoods, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA sekä Nokia.
F-35-hankkeella on suuri vaikutus Suomen puolustuskykyyn ja Ilmavoimien taistelukykyyn aina 2060-luvulle asti. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan Ilmavoimien käyttöön keväällä 2026 osana Yhdysvalloissa järjestettävää suomalaisen henkilöstön koulutusta. Suomeen ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Lapin lennostoon vuoden 2026 loppupuolella.