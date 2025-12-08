Ranska on jemmannut pankkeihinsa jopa 18 miljardia euroa venäläistä rahaa

Ranskassa on ainakin 18 miljardia venäläisiltä jäädytettyjä varoja, kertoo Financial Times (FT). Lehden mukaan Ranska ei myöskään ole suostunut kertomaan tarkemmin, missä kaupallisissa pankeissa näitä varoja on. Syynä on pankkisalaisuus.

Suomi ja Baltian maat sekä Puola, Ruotsi ja Irlanti ovat lähettäneet EU-komisison puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Antonio Costalle osoitetun kirjeen, jossa kehotetaan kiirehtimään toimia jotta Ukrainalle saadaan myönnettyä jäädytetyistä varoista sotakorvauslainaa. EU-johtajien pitäisi sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikolla huippukokouksessa, mutta varoista valtaosaa hallinnoiva Belgia on vastustanut lainaa.

Euroopan komission mukaan Belgian ulkopuolella EU-maiden pankeissa on noin 25 miljardia venäläistä rahaa. Valtaosa, 18 miljardia, on FT:n mukaan Ranskassa. Belgialaisissa pankeissa on noin seitsemän miljardia. Muissa EU-maissa on vain pieni siivu: Saksassa noin 200 miljoonaa ja Kyproksella alle sata miljoonaa. Ruotsi ja Luxemburg ovat kumpikin ilmoittaneet, että heidän kaupallisissa pankeissaan on noin 10 000 euroa venäläisiä varoja kussakin.

Ranska on vastustanut näiden kaupallisissa pankeissa olevien varojen käyttöönottoa, vaikka muuten tukee Belgiaan rekisteröidyn arvopaperikeskus Euroclearin hallussa olevien varojen käyttämistä Ukrainan hyväksi. Euroclearin hallussa olevat varat ovat Venäjän keskuspankin tai muiden Venäjän valtiollisten toimijoiden arvopapereita ja velkakirjoja. Niiden arvo on noin 185 miljardia euroa.

Ukrainan olisi tarkoitus maksaa suunniteltu, noin 140 miljardin suuruinen laina takaisin, kun Venäjä on lopettanut hyökkäyssotansa ja maksanut Ukrainalle sotakorvauksia. Tämä nollakorkoinen laina kustannettaisiin siis Venäjän maksamilla sotakorvauksilla, ja sen avulla Ukraina saisi sotakorvaukset ikään kuin etukäteen. Jos Venäjä ei maksa sotakorvauksia, pysyvät sen varat jäädytettynä.

Aiemmin joulukuussa Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti, ettei takaa Ukrainalle suunniteltua noin 140 miljardin lainaa.