Munuais- ja maksaliitto suosittelee ryhtymään elinluovuttajaksi ja ilmaisemaan elinluovutustahdostaan.

Liitto muistuttaa joulun olevan antamisen ja auttamisen aikaa, ja elinluovuttaja voi pelastaa jopa kuuden ihmisen hengen.

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään kieltänyt. Oman elinluovutustahdon ilmaisu on kuitenkin edelleen tärkeää, sillä mahdollisen elinluovuttajan mielipide on pyrittävä selvittämään ja omaisille on kerrottava elinluovutuksen merkityksestä.

– Oman elinluovutustahtonsa voi kirjata OmaKantaan. Tänä vuonna jo 50 vuotta täyttänyt paperinen elinluovutuskortti on myös edelleen oiva tapa tahdon ilmaisuun. Lisäksi elinluovutustahdosta kannattaa keskustella läheistensä kanssa, kertoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Tiedossa oleva elinluovutustahto varmistaa oman tahdon toteutumisen ja on usein myös helpotus läheisille vaikeassa tilanteessa. Omaisilta voidaan tiedustella mahdollisen elinluovuttajan tahtoa, mutta he eivät voi lain mukaan kieltää elinluovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Jos elinluovuttaja on alle 18-vuotias, päätöksen tekee kuitenkin aina vanhempi tai huoltaja.

Valtaosa eli 90 prosenttia suomalaisista on valmis luovuttamaan elimensä kuolemansa jälkeen toisen ihmisen sairauden hoitoon. Läheistensä kanssa suomalaiset eivät aiheesta silti keskustele, sillä läheisensä elinluovutustahdon tuntee vain 31 prosenttia. Tiedot ilmenevät Munuais- ja maksaliiton Verianilla teettämästä vastaajapaneelista.

Osa empii elinluovutustahdon ilmaisua, koska ajattelee, että omat elimet eivät kelpaisi toisen ihmisen sairauden hoitoon.

– Omien elimiensä kuntoa ei tarvitse kuitenkaan itse pohtia, sillä lääkärit arvioivat siirtoelinten kelpoisuuden aina tapauskohtaisesti. Jokainen voi ilmaista elinluovutustahtonsa, Inomaa muistuttaa.

Vakavakaan perussairaus ei välttämättä ole este elinluovutukselle. Ainoastaan viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä tai HIV- ja B-hepatiitti-infektio estävät luovutuksen.

Tälläkin hetkellä uutta elintä odottaa 400 suomalaista, ja joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa. Elinsiirto on paras ja joskus ainoa vaihtoehto pitkälle edenneen munuais-, maksa-, sydän-, keuhko- tai suolistosairauden hoitoon.