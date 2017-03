Horneteista löytyi vakava vika, voi tukehduttaa pilotin – ”ykkösluokan turvaongelma”

Suomen ilmavoimilla on käytössä Hornetin C- ja D-malleja.

F/A-18 Hornet-hävittäjäkoneiden happilaitejärjestelmän viat puhuttavat Yhdysvalloissa. Ilmailusivusto The Aviationistin mukaan viat vaivaavat kaikkia Hornetin versioita aina ensimmäisistä A-, B-, C- ja D-malleista uusimpiin Super Horneteihin ja elektronisen sodankäynnin Growler-versioon.

Amerikkalaislähteissä ei oteta kantaa siihen, löytyykö vikoja myös vientiin menneistä Horneteista. Suomen ilmavoimilla on käytössään koneen C- ja D-malleja.

Yhdysvaltojen kongressin asevoimista vastaavan valiokunnan kuulemistilaisuudessa puhuneiden laivaston asiantuntijoiden mukaan kaikkien Hornet-mallien kanssa on ilmennyt vuosien mittaan tasaisesti yhä enemmän ”fysiologisia tapauksia”, jotka johtuivat happivajeesta ja ohjaamon paineen laskusta.

Laivastossa asiaa luonnehditaan ”ykkösluokan turvallisuusongelmaksi”. Ongelmia on ollut keväästä 2010 lähtien, eikä niiden tarkasta syystä tunnu olevan tietoa.

Tilanne on niin pulmallinen, että lentäjiä on lisäkoulutettu tunnistamaan happivajeen oireita. Lisäksi ainakin kahdelle amerikkalaiselle lentotukialukselle on rakennettu painekammiot paineen menetykselle altistuvia lentäjiä varten.

Erityisesti vanhempien Hornet-mallien todetaan kärsivän paineenmenetyksistä.

The Aviationist huomauttaa, että sen lisäksi, että Hornetit saattavat ”tukehduttaa pilottinsa”, on niille myös sattunut runsaasti turmia viime aikoina.

Vanhemman mallin Hornet-koneille sattui kaikkiaan peräti yhdeksän onnettomuutta viimeisen reilun puolen vuoden aikana. Viimeisin Hornetin maahansyöksy tapahtui joulukuussa, kun Yhdysvaltojen merijalkaväen kone putosi Japanissa. Turma vaati pilotin hengen.