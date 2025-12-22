Ville Väyrynen: Sote-rahoitusta ei leikata, vaikka puhuisi mustaa valkoiseksi

Hyvinvointialueiden rahoitus on noussut tällä hallituskaudella joka alueella.
– Tämän hallituksen aikana ei leikata sote-rahoituksesta vaikka kuinka yrittäisi puhua mustaa valkoiseksi, kirjoittaa kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen Facebookissa.
Kun hyvinvointialueiden rahoitus oli vuonna 2023 koko maassa yhteensä noin 23,2 miljardia euroa, on rahoitus vuonna 2026 koko maan tasolla yhteensä jo noin 27,1 miljardia euroa. Rahoitus on siis kasvanut lähes neljä miljardia euroa.
Kuluvana vuonna hyvinvointialueiden rahoitus on noin 26,2 miljardia euroa.
– Ensi vuodelle rahoitus on kasvanut 4 miljardia euroa verrattuna edelliseen hallitukseen. Tämä siis kaiken sopeutuspaineen keskellä samalla, kun puolustusmenoihin on valtava nousupaine ja valtion lainan korkokulutkin kasvavat kohta viiteen miljardiin euroon vuodessa, Väyrynen muistuttaa.
Rahoitus on neljässä vuodessa kasvanut kaikilla hyvinvointialueilla. Samaan aikaan kustannustason nousu ja alun perin asetetut tiukat alijäämän kattamisvelvoitteet ovat pakottaneet lähes kaikki hyvinvointialueet tekemään kovia sopeutustoimia. Alun perin hyvinvointialueiden piti kattaa kertyneet alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä.
Hallitus antoi kuitenkin syksyllä esityksen, jonka mukaan talouttaan täysimääräisesti tasapainottaville hyvinvointialueille voidaan myöntää mahdollisuus kattaa kertyneet alijäämät joko vuoden 2027 tai vuoden 2028 loppuun mennessä. Hallitus esittää, että alijäämän kattamismääräajan jatkamista koskeva sääntely olisi voimassa vuoden 2029 loppuun asti.
Ylen joulukuun alussa tekemän selvityksen mukaan 13 hyvinvointialuetta tekee tänä vuonna ylijäämää ja yhdeksän aluetta alijäämää.
– Alueet tekevät jo yhteen lasketusti ylijäämää, mutta epäonnistunut rahoitusmalli jakaa varat epätasaisesti. Tätä epäkohtaa pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista, Väyrynen kirjoittaa.