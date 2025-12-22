”Suomen osaamista arvostetaan” – Kansanedustaja hehkuttaa Patrian ja Saksan kauppaa

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan Patrian ja Saksan allekirjoittamat kaksi hankintasopimusta Common Armoured Vehicle System -hankkeen (CAVS) puitteissa ovat erinomaisen hienoja uutisia joulun alla.

– Tällaiset alleviivaavat ennen muuta sitä, että meidän korkeaa osaamista ja tuotekehitystä arvostetaan maailmalla ja toisaalta myös sitä, että Euroopassa halutaan tehdä enemmän yhdessä ja yhteistyössä, hän sanoo blogikirjoituksessaan.

Sopimusten arvo optioineen on yli kaksi miljardia euroa, ja niiden kiinteä tilausarvo ylittää miljardi euroa. Kyseessä on Patrian historian suurin yksittäinen kauppa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Sopimukset sisältävät jopa 876 Patria 6×6 -ajoneuvon hankinnan neljässä eri ajoneuvovariantissa, mukaan lukien Patria NEMO -kranaatinheitinjärjestelmällä ja Kongsberg RS4 -kauko-ohjattavalla asejärjestelmällä varustetut ajoneuvot.

Ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuodelle 2026. Nyt allekirjoitetut sarjasopimukset käynnistävät Patrian teknologiansiirron saksalaisille teollisuuskumppaneille FFG:lle, JWT:lle ja KNDS:lle, joiden kanssa Patria allekirjoitti yhteistyösopimuksen alkuvuodesta 2024. Ensimmäiset Saksassa täysin valmistetut ajoneuvot toimitetaan vuonna 2027. Täysi paikallinen tuotantokapasiteetti saavutetaan vuonna 2028.

Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalingon mukaan Saksan luottamus Patriaan ja CAVS-hankkeeseen korostaa nykyaikaista lähestymistapaa monikansalliseen puolustusyhteistyöhön, mikä edistää liittolaisten kaluston yhteentoimivuutta ja varmistaa ennennäkemättömän toimitusvarmuuden.

– Patria-kaupat siis hyväksyttiin (viime) viikolla Saksan liittopäivillä osana 50 miljardin euron kokonaisuutta millä Saksa vahvistaa omaa puolustustaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz totesikin tuolloin, että ”Seuraavan viiden vuoden aikana maa aikoo käyttää 650 miljardia euroa puolustusvoimiensa päivittämiseen Euroopan vahvimmaksi tavanomaiseksi armeijaksi”. Näin Saksa tuplaa vuosien 2025–2030 puolustusbudjettinsa edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna, Timo Heinonen toteaa.

Suomen puolustusvoimien johtamassa CAVS-hankkeessa on tällä hetkellä seitsemän jäsenvaltiota: Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja. CAVS-hankkeen ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa. CAVS-hankkeessa panssaroitujen 6×6-ajoneuvojen järjestelmän kehitystä johtaa Patria.