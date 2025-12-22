Urheilu ja pääsyliput kärjessä: nämä ovat suosituimmat virike-etujen kohteet

Suomalaisten työsuhde-etujen käyttöä tarkasteltaessa näkyy selvä trendi urheilun ja liikunnan painotukseen, selviää työsuhde-etuja tarjoavan Edenredin käyttäjädatasta.

Kärkikymmenikköön yltää peräti kaksi eri hiihto- ja laskettelukeskusta: Levi sekä Ruka. TOP 30:een mahtuu kaikkiaan kahdeksan talviurheilukeskusta. Viime vuoteen verrattuna hiihto- ja laskettelukeskusten suosio on kasvanut. Selvityksessä on tarkasteltu Edenredin liikunta- ja kulttuurietujen käyttöä vuoden 2025 tammi-lokakuun välillä.

Pääsylippukauppojen suosio on edelleen vankka: jopa kolme yritystä koko Suomen viidestä käytetyimmistä työsuhde-etujen kohteista oli pääsylippukauppoja. Viihdetapahtumien pääsylippujen lisäksi Finnkino ja Museokortti ylsivät kärkiviisikkoon.

– Lippukaupat näkyvät vuodesta toiseen suosituimpien käyttökohteiden kärjessä. Kun katsotaan Virike-edun käyttöä kokonaisuudessa, on liikunta suursuosiossa. Suomalaiset käyttävät noin 75 prosenttia kaikista liikunta- ja kulttuurieduista juuri liikuntapalveluihin, kertoo Edenredin toimitusjohtaja Petteri Poutiainen tiedotteessa.

Liikuntaetua hyödynnetään ahkerasti myös esimerkiksi uimahalleissa ja kuntosaleilla.

Fyysisen toiminnan lisäksi työsuhde-edut mahdollistavat myös kotimaisen kulttuurikentän tarjonnasta nauttimista. Museokortin lisäksi suomalaiset ovat käyttäneet kulttuurietuaan ahkerasti muun muassa tiedekeskus Heurekassa sekä taidemuseo Ateneumissa.

– Viihdetapahtumien pääsylippukauppojen lisäksi Virikettä käytetään vuosittain lukuisissa paikallisissa kulttuurikohteissa. Viime vuonna Korkeasaari nousi isosti suosioon, tänä vuonna listoilla näkyvät koko perheen kohteet ja tietysti myös elokuvateatterit, Poutiainen sanoo.

Koko Suomen TOP 10

1) Lippupiste

2) Tiketti

3) Finnkino

4) Ticketmaster

5) Museokortti

6) Urheiluhallit Mäkelänrinne

7) Levi Ski Resort

8) Rukakeskus

9) Flamingo Spa Oy

10) Vuosaaren Urheilutalo Oy

Lähde: Edenred