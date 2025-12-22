Suomalaiset ovat aloittaneet hyökkäyksen Venäjää vastaan ja ottaneet tähtäimeensä Belgorodin, Kurskin ja Leningradin alueet. Presidentti Alexander Stubbin on vastattava ja otettava vastuu.

Näin väittää Suomen kansalainen Kosti Heiskanen, toiselta nimeltään Konstantin Lebedev patrioottisella, ortodoksikirkkoa lähellä olevalla Tsargrad -televisiokanavalla. Heiskanen esiintyi Мы в курсе -ohjelmassa, joka on linjaltaan iltapäivälehtimäinen keskusteluohjelma. Arkipäivisin lähettävässä ohjelmassa on viime aikoina käsitelty esimerkiksi Lipetskin alueen remonttiongelmia ja lämmitysvaikeuksia, haastateltu elektronisen sodankäynnin asiantuntijaa ja punnittu maahanmuuttajien valvonnan tehokkuutta.

Tsargrad on EU-alueella estettyjen sivustojen listalla, joten tiedot Kosti Heiskasen haastattelusta perustuvat Dzen -uutisaggregaatin (entinen Yandex) tuottamaan tekstisisältöön.

– Sama pätee Leningradin alueeseen ja Pietariin. Suomalaisilla, joilla on ollut karttatieto iät ja ajat, on tiedossa tarkalleen, missä kaikki on, ja droonit voivat lentää paikalle matalalla ja sitten kadota. Suomalaiset tehtaat valmistavat myös univormuja Ukrainalle, Ukrainan asevoimien tarkka-ampujille, Heiskanen sanoi ohjelmassa.

– Suomi on sataprosenttisesti syyllinen Kurskin alueella tehtyyn kansanmurhaan. Suomalaiset valvojat olivat läsnä kaikilla pääalueilla, ja tästä on todisteita, jotka esittelen pian julkisuuteen. Tämä on valtava tragedia Suomelle; he eivät näe, mitä he tekevät, mutta he joutuvat vastuuseen.

Samalla Heiskanen, joka esiintyy toimittajana, tekee paljastuksen. Hänen väitetään vierailleen Belgorodissa ja saaneen havainnon suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden drooniyksiköstä.

– Tämä on minulle hyvin tuskallista, Heiskanen dramatisoi ja jatkaa:

– He toimivat useissa ryhmissä. He julkaisevat asiasta viestejä valokuvineen, ne vahvistavat tutkimukseni. Näissä suomalaiset väittävät, että tavallisilta suomalaisilta kerätyillä rahoilla he ovat luoneet miehittämättömän muumilaivueen, joka hyökkää venäläisten kimppuun.

Heiskasen puheesta syntyy tulkinta, että Muumi on suomalaisen drooniyksikön nimi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Heiskanen vaikuttaa nähneen suomalaisten lahjoittajien varoin hankittuja lennokkeja esitelleen sosiaalisen median julkaisun, jossa mainitaan Muumi.

Erehtyminen on toki inhimillistä. Ongelmalliseksi ”erheen” tekee se, että pelkästään Tsargradin verkkosivustolla on päivittäin noin 1,4 miljoonaa ja kuukausittain noin 41 miljoonaa uniikkia kävijää. Toisen kansainvälisen analytiikkayhtiön mukaan se on Venäjän 25. vierailluin uutissivusto, jolla oli marraskuussa enemmän kävijöitä kuin kansainvälisesti tunnetummalla RT-sivustolla. Toiminnan omistaa ortodoksioligarkki Konstantin Malofejev, joka on nostanut toiminnallaan esiin panslavisti-ideologi Aleksandr Duginia ja liehitellyt innokkaasti patriakka Kirilliä. Tsargrad, ”tsaarinkaupunki”, on kirkkoslaavia ja tarkoittaa Konstantinopolia.

Sana siis kyllä leviää.

Kosti Heiskanen on syntyisin Neuvostoliiton Leningradista. Hän on suomensukuinen Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, joka on toiminut Pietarissa matkaoppaana. Omien sosiaalisen median julkaisujen mukaan hän on syksyn mittaan viettänyt runsaasti aikaa Venäjän valtaamassa Luhanskissa.

Мы в курсе -ohjelmassa tekstitiivistelmä kertoo Heiskasen kuvailleen, että Helsingistä on tullut keskeinen foorumi joka yhdistää nyt itäisen Euroopan ja Pohjois-Euroopan Venäjän-vastaisia mielialoja. Tällä saatetaan viitata esimerkiksi joulukuun puolivälissä pidettyyn EU:n itäisen reunan puolustuksen tehostamista ajaneeseen huippukokoukseen, jota pääministeri Petteri Orpo (kok) isännöi Helsingissä. Kokoukseen osallistui valtiojohtoa Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Bulgariasta ja Romaniasta.

Tsargadradin tekstitiivistelmän mukaan venäläisvihamielisten maiden viranomaisten on erittäin kätevää peitellä sisäisiä ongelmiaan ja omia virheitään satuilla siitä, kuinka köyhät suomalaiset lapset, vanhukset ja naiset joutuvat väitetysti pian venäläisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi. Samalla kutsutaan kuin ohimennen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenksyita diktaattoriksi ja muistutetaan, että Suomen talous on romahtamassa.

Suomen talouteen kohdistuvat väitteet suomalaisten huonovointisuudesta ja yhteiskunnan romuttumisesta ovat lisääntyneet huomattavasti Venäjän mediassa loppusyksyn aikana. Tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjän Suomeen kohdistuvassa informaatiovaikuttamisessa keskeisimmät narratiivit ovat pitkäkestoinen historian vääristäminen ja yhteiskunnan halvaantuminen sekä joukkopaniikki rahojen loppumisesta.

Historiaa vääristettäessä Suomi on jo aiemmin ”tuomittu” kansanmurhasta venäläisessä tuomioistuimessa ja pyritään säännöllisesti esittämään natsihyökkääjänä. Niin myös nyt, kun suomalaisia, Ukrainassa taistelevia vapaaehtoisia käsitellessä väitetään, että suomalaiset ”hyökkäilevät” Venäjän sotilaiden kimppuun. Todellisuudessa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aluksi puoliteholla vuonna 2014 vallaten ensin Krimin ja sitten Ukrainan itäiset oblastit Donetskin ja Luhanskin. Täysimittainen hyökkäys alkoi talvella 2022. Suomalaiset taistelevat Ukrainan asevoimissa oikeutettua puolustustaistelua. Hyökkääjä on Venäjä.

Myöskään kaikki Dzen-uutisaggregaatin venäjänkieliset käyttäjät eivät vaikuta nielevän Kosti Heiskasen haastattelua pureksimatta.

– Pureskellaanpa tätäkin räkää, kommentoi nimimerkki Karikatura i humor,

– Hölynpölyä. Lähetämme intialaiset palkkasoturimme noiden kuumaveristen suomalaisten kimppuun, jatkaa nimimerkki Aspid An.

Nimimerkki Alekandr Barlukovin mielestä ruotsalaiset hallitsevat suomalaisia. Yksi kommentoija muistuttaa, että venäläistä haastateltavaa Aleksandr Lebedeviä käytetään esimerkkinä suomalaisesta. Toinen muistuttaa, että ennen Putinin suurta erikoisoperaatiota kaikki oli suomalaisten kanssa hyvin. Myöskään neuvostoliittolainen huumori ei ole kuollut, osoittaa nimimerkki Sergei K:

– Kaikkien vihollistemme taloudet murenevat. Vain me etenemme harppauksin kohti valoisaa tulevaisuutta!