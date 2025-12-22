Suomi ottamassa käyttöön kansalaisuuskokeen – näistä tiedoista kysytään

Suomessa ollaan ottamassa käyttöön kansalaisuuskoe. Kansalaisuuden saamiselle lisättäisiin uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, tiedottaa sisäministeriö.

Kansalaisuuskokeella mitataan tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kansalaisuuden saamista varten vaadittavan riittävän yhteiskuntatietouden voisi myös osoittaa suorittamalla hyväksytysti suomen- tai ruotsinkielisen ylioppilastutkinnon. Myöskään suomen- tai ruotsinkielisen korkeakoulututkinnon suorittaneilta ei vaadittaisi kansalaisuuskokeen suorittamista.

– Kansalaisuuden saamisen ehtoja on jo kiristetty esimerkiksi maassaoloajan, toimeentulon ja nuhteettomuuden osalta. Ottamalla käyttöön kansalaisuuskokeen vahvistamme edelleen sitä lähtökohtaa, että kansalaisuuden saaminen edellyttää osoitusta onnistuneesta kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvojen tuntemusta, sanoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotteessa.

Koekysymykset tulevat perustumaan ennalta määriteltyyn ja kaikille yleisesti saatavilla olevaan yhteiskuntaorientaation oppimateriaaliin. Näin varmistettaisiin kokeen läpinäkyvyys ja tasapuolisuus. Kysymykset koskisivat esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja keskeistä lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Koe suoritettaisiin sähköisesti suomen tai ruotsin kielellä.

Maahanmuuttovirasto tulee vastaamaan uusista kansalaisuuskokeeseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Maahanmuuttovirasto sopii kansalaisuuskokeen laatimisesta jonkun yliopiston kanssa.

Kansalaisuuskokeen käyttöönotto on osa laajempaa kansalaisuuslain uudistamista, jolla kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen, työntekoon ja suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille muutosehdotukset kansalaisuuslakiin. Lausuntokierros päättyy 6.2.2026. Ehdotetut lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2027 alussa, jolloin myös kansalaisuuskoe voitaisiin ottaa käyttöön.