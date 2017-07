Hän on Donald Trumpin uusi kansliapäällikkö: Suorapuheinen kenraali, joka ei kumartele esimiehiään

Vaikutusvaltainen Valkoisen talon kansliapäällikkö vaihtuu, kun tähän asti tehtävään astunut Reince Priebus saa väistyä John Kellyn tieltä.

Kun entistä republikaanipuolueen puheenjohtajaa ja kongressidustajaa Priebusta pidettiin republikaanieliitin miehenä Trumpin ydintiimissä, on Kelly taustaltaan sotilas.

Trumpin hallinnossa tähän asti kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin tehtävää hoitanut Kelly on Military-verkkolehden mukaan entinen neljän tähden merijalkaväen kenraali, joka on komentanut yhdysvaltalaisjoukkoja muun muassa Irakissa. Hän menetti poikansa Afganistanin sodassa ja piti tunteikkaan puheen joukoilleen vain muutama päivä tapahtuman jälkeen. Puhetta on siteerattu Yhdysvalloissa laajasti.

Kelly on neljäs entinen Yhdysvaltojen asevoimien kenraali, joka on ottanut hoitaakseen keskeisen roolin Trumpin hallinnossa. Kellyn lisäksi puolustusministerinä toimii entinen merijalkaväen kenraali James Mattis, asevoimien pääesikuntaa johtaa kenraali Joseph Dunford ja kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toimii kenraaliluutnantti H.R. McMaster.

Kelly kantaa sotilasuraltaan mainetta suorapuheisena johtajana, joka ei pelkää haastaa myöskään esimiestensä mielipiteitä.

Vuosina 2012–2016 Kelly vastasi osana silloista tehtäväänsä myös Guantanamon vankileirin toiminnasta. Huolimatta presidentti Barack Obaman yrityksistä sulkea vankileiri, Kelly kommentoi julkisuuteen tukevansa leiriä sanoen, että Guantanamossa ei ole viattomia vankeja.

Kellyn valinta on saanut kehuja sekä demokraateilta että republikaaneilta. New York Timesin mukaan Kelly ja Trump eivät tunteet toisiaan ennen tämän nimitystä kotimaan turvallisuudesta vastaavaksi ministeriksi ja entinen kenraali on pitkään nauttinut molempien puolueiden arvostusta.