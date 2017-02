Donald Trumpin hallinto tutkii mahdollisuuksia WTO:n riitamenettelyn kiertämiseksi

Financial Timesin mukaan Donald Trumpin uusi hallinto tutkii vaihtoehtoja kauppakiistojen viemiselle Maailman kauppajärjestöön WTO:hon, kertoo brittiläinen talouslehti.

Hallinnon virkamiehet ovat lehden mukaan pyytäneet Yhdysvaltain kauppaedustajan toimistoa (the Office of the United States Trade Representative) laatimaan luettelon niistä laillisista mekanismeista, joita Yhdysvallat voisi käyttää asettaakseen yksipuolisesti kauppapakotteita Kiinaa ja muita maita vastaan.

Lehti kertoo, että asiasta tietävien lähteiden mukaan virkamiesten tavoitteena on löytää keinoja, joilla Trumpin uusi hallinto kykenisi kiertämään WTO:n järjestelmää riitojen ratkaisemiseksi.

Presidentinvaalikampanjan aikana Donald Trump kutsui WTO:ta katastrofiksi. Monilla Trumpin kauppatyöryhmään kuuluvilla on terästeollisuustausta, mistä WTO-epäilyt osaksi tulevat.