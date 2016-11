Venäjältä tullut kahdelta rajanylityspaikalta Ukrainaan 30 000 sotilaspukuista miestä

Yhdysvaltojen Etyj-suurlähettiläs Daniel Baer soimaa Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa Wienissä pitämässään puheenvuorossa Venäjää Ukrainan rajavalvonnan vaikeuttamisesta.

Oberver Mission -nimellä tunnetussa tarkkailutehtävässä on voitu valvoa vain Gukovon ja Donetskin rajanylityspaikkoja Venäjän ja Ukrainan rajalla. Daniel Baer käsittelee puheenvuorossaan rajavalvontaa johtavan Flavien Schallerin tuoretta raporttia.

– Tehtävässä on silti onnistuttu seuraamaan Venäjän epävakauttavaa ja tuhoisaa toimintaa Itä-Ukrainassa. Tarkkailutehtävä on havainnut yli 30 000 sotilaspukuisen henkilön ylittävän rajan jo yksin näillä kahdella tarkkailupaikalla, joille sillä on ollut pääsy, Baer paljastaa.

– Kuvitelkaa hyvät kollegat, mitä kaikkea sellaista rajan yli menee, mitä me emme näe.

Daniel Baerin mukaan rajan yli tulevat henkilöt saavat aseensa Itä-Ukrainan puolella. Hän huomauttaa esimerkiksi raportista, jonka mukaan kaksikymmentä univormuihin pukeutunutta henkilöä oli mennyt lokakuun puolivälissä Etyjin valvoman rajanylityspaikan kautta Venäjältä Ukrainaan linja-autolla, jonka ikkunat oli tummennettu.

Etyj on lisäksi havainnut Baerin mukaan ainakin 27 otteeseen ruumiita kuljettaneita autoja, jotka tulivat Ukrainasta Venäjälle. Autoissa oli niin kutsuttu ”Lasti 200 -merkintä”. Sitä käytetään Venäjän asevoimissa kuvaamaan sotilasuhrien kuljetuksia. Viimeksi tällainen kuljetus on havaittu lokakuun 27. päivänä. Flavien Schallerin raportin mukaan Ukrainasta Venäjälle on tullut yksin viimeisen kolmen kuukauden aikana 48 ambulanssia ja neljä tunnuksetonta ruumisautoa.

Suurlähettiläs muistuttaa, että Gukovo ja Donetsk ovat vain kaksi kaikkiaan yhdestätoista ylityspaikasta Ukrainan separatistialueiden ja Venäjän rajalla. Hän syyttää Venäjää velvoitteidensa laiminlyömisestä ja Etyjin toiminnan vaikeuttamisesta.

– Totuus on, että Etyj on hädin tuskin läsnä Ukrainan puolella sen kansainvälisesti tunnustettua Venäjän rajaa.

Daniel Baerin mukaan Ukrainassa operoivat separatistien ja Venäjän joukot ovat järjestäneet raja-alueen olosuhteet ja liikenteen tiesulkuineen sellaiseksi, ettei tarkkailijoille jää käytännössä mitään mahdollisuuksia harjoittaa kunnollista valvontaa tai havaita mitään olennaista.

Baerin mukaan Etyjin tarkkailijat eivät ole voineet täyttää tehtäviään Venäjän puolellakaan. Hän viittaa Schallerin raporttiin.

”Rajoitteet estävät yhä valvontatyötä etenkin, kun on kyse asepukuisten henkilöiden havaitsemisesta ajoneuvoissa tai huonoissa sääoloissa”, raportissa muun muassa todetaan.