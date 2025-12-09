Kansanedustaja liukastui kotipihallaan, kyynärsauvat jälleen käyttöön

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Markus Lohi kertoo Facebookissa joutuneensa onnettomuuteen.

– Liukastuin ja kaaduin viikko sitten pahasti kotipihallani. Kävin itsenäisyyspäivänä juhlajumalanpalveluksen ja Linnan juhlien välissä magneettikuvassa. Nyt soitti lääkäri. Nivelsiteet ovat revenneet vasemman nilkan yläpuolelta niin pahasti, että nyt mennään tällaisella kuvasta ilmenevällä walker-apuvälineellä ja kyynärsauvoilla kuusi viikkoa, Lohi kertoo.

Kulunut vuosi on ollut Lohelle epäonninen. Hän kertoo, että viime maaliskuussa hänen vasemmassa reisiluussaan oli spontaani osteonekroosi. Sen takia hän joutui kulkemaan kolme kuukautta kyynärsauvoilla, jonka jälkeen kuntoutus kesti toiset kolme kuukautta.

– Olen iloinnut, että syyskuusta lähtien olen päässyt liikkumaan normaalisti ja myös aloittamaan poikieni kanssa yhteisen uuden liikuntaharrastuksen. Viikoittaiset padelpelit poikkeuksellisen kiireisen työsyksyn aikana ovat olleet niin mukavia, että suunnittelimme joulun vapaiden aikaan pelaavamme vähintään joka toinen päivä. Lapin ladutkin odottavat. Toisin kuitenkin kävi, Lohi kirjoittaa.

– Ei ihan kauheasti enää naurata. Mutta eipä se itkukaan auta, hän toteaa.