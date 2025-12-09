Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvaltain presidenttiä kuljettanut Marine One -helikopteri Valkoisen talon edustalla. / White House / Nick Choiniere

Kremlin media hehkuttaa USA:n uutta strategiaa

  • Julkaistu 09.12.2025 | 16:10
  • Päivitetty 09.12.2025 | 16:11
  • USA, Venäjä
Yhdysvaltain retoriikka Venäjän hallintoa kohtaan on huomattavasti aiempaa pehmeämpää.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto julkaisi marraskuussa uuden kansallisen turvallisuuden strategiansa.

Siinä Eurooppaa arvosteltiin aiemmasta riittämättömästä panostuksesta asevoimiin ja hitaasta talouskasvusta. Valkoisen talon näkemyksen mukaan Euroopan unioni ja muut monikansalliset organisaatiot ”heikentävät poliittista vapautta”, mutta vielä suurempi uhka on maahanmuutto.

Asiakirjassa todetaan, että ”jos nykyinen linja jatkuu, ei manteretta voi enää tunnistaa 20 vuodessa tai lyhyemmässä ajassa”.

Uuteen strategiaan on reagoitu BBC:n mukaan ilolla Venäjän valtion ohjailemissa medioissa. Presidentti Joe Bidenin aikana strategiassa puhuttiin Venäjän aggressiosta ja sen luomasta akuutista uhkasta. Nykyisessä versiossa on paljon pehmeämpää retoriikkaa Moskovaa kohtaan.

Valtiollisessa Rossijskaja gazeta -lehdessä kiitellään Venäjän katoamista uhkalistalta. Strategiapaperia kuvaillaan suorastaan vallankumoukselliseksi.

Komsomolskaja Pravda -lehti katsoo Washingtonin viestin olevan, ettei ”Moskova ole enää vihollisemme”.

– Trump on muuttanut jyrkästi ulkopolitiikan prioriteetteja. Euroopasta puhutaan lähes halveksuvasti. Sitä kehotetaan olemaan turvautumatta Amerikkaan puolustuksen ja turvallisuuden osalta, venäläismedia katsoo.

Venäjällä kiinnitettiin huomiota myös kohtaan, jonka mukaan sotilasliitto Naton ”ikuinen laajeneminen” pitäisi lopettaa.

Moskovan medioissa kuitenkin arvioidaan Euroopan hoitaneen suhteitaan Donald Trumpiin melko tehokkaasti. Trumpin lausuntoja ensin kehutaan, mutta tilannetta voidaan ohjata myöhemmin eri suuntaan. Valkoisen talon strategiapaperi herättää kysymyksen, toimiiko tämä strategia enää jatkossa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)