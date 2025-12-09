Kremlin media hehkuttaa USA:n uutta strategiaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto julkaisi marraskuussa uuden kansallisen turvallisuuden strategiansa.

Siinä Eurooppaa arvosteltiin aiemmasta riittämättömästä panostuksesta asevoimiin ja hitaasta talouskasvusta. Valkoisen talon näkemyksen mukaan Euroopan unioni ja muut monikansalliset organisaatiot ”heikentävät poliittista vapautta”, mutta vielä suurempi uhka on maahanmuutto.

Asiakirjassa todetaan, että ”jos nykyinen linja jatkuu, ei manteretta voi enää tunnistaa 20 vuodessa tai lyhyemmässä ajassa”.

Uuteen strategiaan on reagoitu BBC:n mukaan ilolla Venäjän valtion ohjailemissa medioissa. Presidentti Joe Bidenin aikana strategiassa puhuttiin Venäjän aggressiosta ja sen luomasta akuutista uhkasta. Nykyisessä versiossa on paljon pehmeämpää retoriikkaa Moskovaa kohtaan.

Valtiollisessa Rossijskaja gazeta -lehdessä kiitellään Venäjän katoamista uhkalistalta. Strategiapaperia kuvaillaan suorastaan vallankumoukselliseksi.

Komsomolskaja Pravda -lehti katsoo Washingtonin viestin olevan, ettei ”Moskova ole enää vihollisemme”.

– Trump on muuttanut jyrkästi ulkopolitiikan prioriteetteja. Euroopasta puhutaan lähes halveksuvasti. Sitä kehotetaan olemaan turvautumatta Amerikkaan puolustuksen ja turvallisuuden osalta, venäläismedia katsoo.

Venäjällä kiinnitettiin huomiota myös kohtaan, jonka mukaan sotilasliitto Naton ”ikuinen laajeneminen” pitäisi lopettaa.

Moskovan medioissa kuitenkin arvioidaan Euroopan hoitaneen suhteitaan Donald Trumpiin melko tehokkaasti. Trumpin lausuntoja ensin kehutaan, mutta tilannetta voidaan ohjata myöhemmin eri suuntaan. Valkoisen talon strategiapaperi herättää kysymyksen, toimiiko tämä strategia enää jatkossa.