USA:n tuki Ukrainalle voi vähentyä rajusti

Yhdysvaltain kongressin sunnuntaina julkistama puolustusbudjettilaki merkitsisi sellaisenaan läpi mennessään merkittävää muutosta Ukrainan suoraan sotilaalliseen tukeen.
Asiasta tässä kertovan War Zonen mukaan Ukraina saisi jatkossa vain murto-osan siitä suorasta tuesta, mitä sille annettiin vielä edellisen presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana.
Esityksen on saatava vielä sekä edustajainhuoneen että senaatin hyväksyntä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto julkaisi viime viikolla runsaasti keskustelua herättäneen kansallisen turvallisuuden strategian. Sitä on arvosteltu ristiriitaiseksi. Strategiassa maalataan kuva Euroopasta etäisyyttä ottavasta Yhdysvalloista, joka hakee Venäjä-suhteen nollausta.
Uudessa esityksessä jyvitetään 400 miljoonaa dollaria Ukrainan USAI-ohjelmaan vuosille 2026 ja 2027. Käytännössä kyse on varoista, joilla Ukraina voi tehdä hankintoja amerikkalaisilta puolustusalan yhtiöiltä. Aiemmin rahaa on käytetty esimerkiksi ampumatarvikkeiden hankintoihin. Bidenin hallinnon aikana USAI-ohjelmaan pantiin kaikkiaan lähes 33 miljardia dollaria.
Donald Trumpin hallinto lanseerasi aiemmin tänä vuonna ohjelman, jossa Yhdysvallat myy aseita Ukrainaa tukeville Nato-maille, jotka voivat sitten lahjoittaa niitä puolustajalle. Tavoitteena on ollut saada Eurooppa maksamaan vielä nykyistäkin enemmän Ukrainan tukemisesta.
Joe Bidenin hallinto käytti myös runsaasti presidentin päätösvallassa olevaa mahdollisuutta lähettää Ukrainalle aseita ja kalustoa suoraan Yhdysvaltain asevoimien varastoista ja korvata materiaalin kustannukset. Bidenin aikana tähänkin satsattiin noin 33 miljardia dollaria.
Trumpin hallinto ei ole käyttänyt PDA:ta vielä lainkaan Ukrainan tukemiseen.