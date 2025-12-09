Siirtolaiset salakuljettavat huumeita sisuksissaan Englannin kanaalin yli

The Daily Telegraphin selvitys paljastaa, että Englannin kanaalin ylittävät siirtolaiset tuovat Isoon-Britanniaan kovia huumeita.

Järjestäytynyt rikollisuus tarjoaa turvapaikanhakijoille ilmaisen tai alennushintaisen matkan Pohjois-Ranskasta kanaalin yli Englannin rannikolle, jos nämä nielevät ja kuljettavat suolistossaan huumepaketteja Britanniaan. Muuten kanaalin ylityksen hinta vaihtelee 800 eurosta 1500 euroon.

Kokaiinia ja heroiinia sisuksissaan kuljettavat siirtolaiset saavat ”VIP-ylityksen”. Heidät asetetaan veneeseen naisten ja lasten joukkoon, koska rikolliset arvelevat näiden herättävän vähemmän epäilyjä.

Ihmissalakuljettajan mukaan huumeet kerätään Ison-Britannian sisäasiainministeriön käyttämistä hotelleista, jotka majoittavat turvapaikanhakijoita.

Telegraphin selvityksestä selviää, kuinka ihmisten ja huumeiden salakuljettajat ovat yhdistäneet voimansa hyötyäkseen Britannian huokoisista rajoista. Monesti nämä rikollisryhmät ovat myös alkuperältään Britannian ulkopuolelta, kuten Lähi-idästä tai Aasiasta.

”Idioottivarma” salakuljetusreitti

Britanniaan vuosittain saapuvat kymmenet tuhannet siirtolaiset ovat muodostaneet uuden huumeiden salakuljetusreitin. Maan EU-eron eli Brexitin jälkeen pääasiassa kolmannesta maailmasta tuleva siirtolaisvirta Britanniaan on kasvanut valtavasti.

Ensimmäisenä EU-eron jälkeisenä vuonna eli 2020 kanaalin ylitti pienillä veneillä hieman alle 8500 siirtolaista, mutta vuodesta 2021 lähtien lukema on ollut vuosittain noin 30 000–40 000 tulijaa. Vuonna 2022 tulijamäärä oli peräti noin 46 000.

Järjestäytynyt rikollisuus pitää salakuljetusreittiä “idioottivarmana”. Brittipoliisi voi pyytää veneillä saapuneita siirtolaisia riisumaan päällysvaatteensa ja tutkia myös tulijan suun, mutta yleensä etsintä keskittyy matkapuhelimiin ja sim-kortteihin huumeiden sijaan.

Maahanmuuttoviranomaiset voivat tarkistaa tulijoiden matkapuhelimet ja sosiaalisen median tilit, mutta muuten heitä ei tutkita, kun heidät toimitetaan hotelliin.

Suolistossa olevien huumekätköjen havaitseminen taas vaatisi röntgenkuvauksen. Salakuljettajat vitsailevat ”muuleilleen”, ettei brittipoliisi vessakäyntejä valvo.

– Me teemme tätä koko ajan. Ei kannata edes miettiä katoamista huumeiden kanssa – sillä on seurauksensa, sanoo eräs salakuljettaja lehdelle.

Eräs järjestäytynyt rikollisryhmä kertoo maksavansa välityspalkkion huumemuulien löytämisestä heidän käyttöönsä. Ranskan satamissa, kuten Calaissa ja Dunkerquessa, monet haastatellut tulevat kanaalin ylittäjät pohtivat huumeiden nielemistä maksaakseen matkastaan. Heidän mukaansa salakuljettavaat myös painostavat ja uhkailevat niin tekemään.

Jopa kilogramma heroiinia suolistossa

Nykyään yksityisenä turvallisuuskonsulttina toimiva entinen Britannian rikospoliisin huumetiedustelun päällikkö Tony Saggers sanoo Telegraphille, ettei hän ihmettele ihmis- ja huumesalakuljetuksen yhteyttä.

– Monet ihmissalakuljettajat salakuljettavat myös huumeita. Se on täysin ymmärrettävää, koska heroiini saapuu Lähi-idästä Turkin kautta Eurooppaan. Alankomaat on risteyskohta, jossa kokaiini ja heroiini kohtaavat. Britanniassa on suurin kysyntä molemmille, selventää Saggers.

Saggersin mukaan salakuljettajat pyytävät keskikokoista miestä nielemään noin 750 grammasta 1 kilogrammaan huumeita.

Kadulla 750 grammaa heroiinia maksaa noin 69 000–86 000 euroa. “Tukkumyyntihintana” yhdestä ”muulin” tuomasta heroiinista tai kokaiinista saatava hinta on noin 17 000–23 000 euroa.

Saggers kertoo, että huumeiden nielemisestä niiden ulostamiseen kuluva aika on noin 48 tuntia. Jotkut ”muulit” ottavat ummetusta aiheuttavien pillereitä tai jauhoja hidastaen prosessia.

– Mitä kauemmin nuo pakkaukset ovat ihmisen sisuksissa, sitä suurempi on mahdollisuus, että erittäin syövyttävät aineet alkavat syövyttää pakettia aiheuttaen sen repeämisen, mikä taas johtaa yliannostukseen ja kuolemaan, huomauttaa Saggers.