Ukrainalaiset vangitsivat venäläissotilaita. www.t.me/OMBr67

Hyökkääjän tykistö yritti tappaa vangeiksi jääneet sotilaansa

  • Julkaistu 09.12.2025 | 18:44
  • Päivitetty 09.12.2025 | 18:44
  • Sota Ukrainassa
Venäjän komentajat eivät halua sotilaidensa antautuvan Ukrainalle.
Kaksi Ukrainan asevoimien 67. mekanisoidun prikaatin sotilasta otti vangiksi kuusi venäläistä sotilasta tiedustelu- ja etsintäoperaation aikana Oleksandrivkan rintamalohkolla, joka sijaitsee Donetskin ja Zaporižžjan alueiden rajalla Kaakkois-Ukrainassa.

Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Prikaatin 3. mekanisoituun pataljoonaan kuuluvat sotilaat kohtasivat venäläisjoukkoja operaation aikana. Prikaatin julkaisemalla videolla (jutun alla) näkyy venäläissotilaiden vangitseminen ja evakuointi Venäjän tykistötulen alla.

Prikaatin mukaan Venäjän joukot avasivat tulen omia sotilaitaan kohti evakuoinnin aikana yrittäen väitetysti tappaa vangitut sotilaat estääkseen heitä antautumasta.

– Nämä toimet heijastavat sitä, kuinka Venäjän komento väheksyy oman henkilöstönsä elämää ja lähettää heidät varmaan kuolemaan, prikaati kirjoittaa Telegram-kanavallaan.

