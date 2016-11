USA:n tuleva presidentti Donald Trump on voittamisen sanansaattaja

Yhdysvallat saa presidentin, joka herättää maailmalla kauhua, mutta monilla Yhdysvalloissa toivoa. Siksi äänestäjiä löytyi lopulta riittävästi siivittämään poliittisesti täysin kokematon suoranpuhuja Donald J. Trump vaalivoittoon ehdottomana ennakkosuosikkina pidettyä kokenutta ja poliittisesti taitavaa entistä ulkoministeriä Hillary Rodham Clintonia vastaan.

Ratkaisevaksi tekijäksi presidentinvaaleissa muodostuivat niin sanotut ruostevyöhykkeen (rust belt) osavaltiot. Trump keskitti alusta saakka huomionsa suurten järvien ympäristössä sijaitseviin raskaan teollisuuden osavaltioihin, jotka ovat eniten kärsineet globaalista kaupasta. Kaksi vuosikymmentä demokraatteihin kallistuneissa osavaltioissa on ollut laajaa pettymystä vapaakauppasopimuksiin, joita on syytetty teollisuuden työpaikkojen katoamisesta halpojen työvoimakustannusten maihin kuten Kiinaan.

Donald Trumpin keskeisin viesti jo esivaaleista lähtien oli se, että hän lupasi tuoda työpaikat takaisin Yhdysvaltoihin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei voita enää, vaan on ainoastaan hävinnyt. Hän lupasi tehdä Amerikasta jälleen suuren. Hän lupasi, että Yhdysvallat alkaa jälleen voittaa. Washingtonin valtaeliittiin yhä epäluuloisemmaksi käynyt valkoihoinen alemman koulutustason väestö oli valmis ostamaan Trumpin viestin.

Tie tähtiin

Donald Trumpin tie presidentiksi on ollut vastaava kuin hänen tiensä koko Yhdysvaltojen tuntemaksi kiinteistörakentajaksi ja TV-tähdeksi. Koko tarina on perustunut henkilöbrändin rakentamiseen. Trump rakentaa. Trump ei pyytele anteeksi. Trump sanoo asiat suoraan. Hän on vanhan maailman kovapintainen bisnesmies, joka saa asiat toimimaan, mutta saattaa matkalla jyrätä muita alleen.

70-vuotias Trump syntyi varakkaaseen newyorkilaisperheeseen Queensiin heti toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. Hänen isänsä Fred Trump oli perustanut menestyvän kiinteistöbisneksen. Fred Trumpin vanhemmat olivat kotoisin Kallstadtista, Saksasta. Donald Trumpin äiti Mary Trump (o.s. MacLeod) syntyi Skotlannissa.

Donald Trump laitettiin 13-vuotiaana New Yorkin sotilasakatemiaan kouluun johtuen huonosta käytöksestä aiemmassa koulussa. Huolimatta sotilaallisesta kasvatuksesta hän onnistui välttämään värväyksen Vietnamin sotaan vedoten opiskeluihin sekä jalkaongelmiin. Kandidaatintutkinnon hän suoritti Pennsylvanian yliopiston Wharton Schoolista vuonna 1971.

Kiinteistöbisnekset Donald Trump aloitti jo koulussa. Hän harjoitteli isänsä yrityksessä kiinteistökehitysprojekteja. Vuonna 1971 hän sai haltuunsa isänsä kehittämän yhtiön ja muutti sen nimen The Trump Organizationiksi. Oman kertomuksensa mukaan Donald Trump aloitti uransa huipulle yhden miljioonan dollarin lainalla isältään.

Donald Trumpin bisnekset keskittyivät alusta saakka suuriin projekteihin. Hänen nimeään kantava maamerkki, Trump Tower –niminen pilvenpiirtäjä, valmistui New Yorkin Manhattanille vuonna 1983.

1980-luvun nousukaudella Donald Trumpista tuli aikansa nimi. Hän alkoi viihtyä julkisuudessa, antoi haastatteluita ja loi Trump-brändin. Syntyi useita Trumpin nimeä kantavia tuotteita kuten Trump-peli, Trump-pihvit ja Trump-yliopisto. Matkan varrella bisneksiin tuli myös ongelmia. Atlantic Cityn kasinoprojekti päätyi konkurssiin samoin kuin viisi muuta kiinteistöprojektia.

Trump tuli vuodesta 1996 lähtien tunnetuksi myös Miss Universe –brändin omistajana. Vuonna 2003 hän sai televisioon oman ohjelmansa, Diilin (The Apprentice).

Forbesin mukaan Donald Trumpin omaisuus on 3,7 miljardia dollaria.

Tie presidentiksi

Trump ei ollut aiemmin mukana politiikassa, mutta on julkisuudessa ottanut kantaa poliittisiin kysymyksiin ainakin 1980-luvulta lähtien. Tuolloin hän oli republikaanipresidentti Ronald Reaganin vankka tukija.

Trumpin tie presidentiksi alkoi 16. kesäkuuta 2015, kun hän ilmoitti puheessaan tavoittelevansa Yhdysvaltain republikaanipuolueen presidenttiehdokkuutta. Puhe herätti paljon kohua sillä hän määritteli tuolloin uhaksi Meksikosta saapuvat laittomat siirtolaiset, joiden mukana Yhdysvaltoihin tulee hänen mukaansa rikollisuutta.

Hän voitti vuonna 2016 republikaanipuolueen presidenttiehdokkuuden varsin selvästi ennen kaikkea puhumalla turvallisuuskysymyksistä ja tiukoista toimista laitonta maahanmuuttoa sekä islamistista terrorismia vastaan. Talous- ja sosiaalikysymyksissä hän edustaa republikaanipuolueen maltillisempaa siipeä.

Trumpin presidentinvaalitaivalta varjostivat esivaaleista saakka erilaiset skandaalit. Julkisuudessa hänen presidenttihaaveidensa julistettiin moneen kertaan olevan ohi. Esivaalitaival kuitenkin osoitti, että hän kykeni selviämään jokaisesta kohusta olemalla pyytämättä anteeksi. Yhdysvallat halusi valita presidentin, joka ei nöyristele.

Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain 45. presidentti.