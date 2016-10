Amerikkalainen puolustusvirkailija: Ruotsin on oltava huolissaan siitä, mitä Venäjä tekee

Yhdysvaltalainen korkea puolustusvirkamies sanoo ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa olevan selvää, että Itämeren alueesta on yhtäkkiä tullut arka ja huolestuttava alue. Lehti haastatteli virkamiestä tällä viikolla Brysselissä pidetyn 28 Nato-maan puolustusministerien tapaamisen yhteydessä.

‒ Olit sitten Nato-maa tai et, Itämeri on takapihalla. Ruotsi on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi automaattisesti osa tätä aluetta. Myös Ruotsin on siten myös oltava huolissaan siitä, mitä Venäjä tekee, nimettömänä pysyvä lähde sanoo.

Jos Venäjä hyökkäisi Itämeren kriisin yhteydessä Ruotsiin, USA ei virkamiehen mukaan pysyisi passiivisena. Hän ei kuitenkaan kerro, mitä Yhdysvaltojen toimet tällaisessa tilanteessa olisivat.

‒ Mitä Yhdysvalloissa tehdäänkin, venäläiset saavat niistä ensimmäisenä tietää, lähde sanoo.

Hän korostaa Ruotsin ja Yhdysvaltojen hyviä kahdenvälisiä suhteita ja sanoo Ruotsin olevan läheinen kumppani Naton kanssa.

‒ Te olette ystäviämme, ja me seisomme ystäviemme rinnalla. Jos jotakin tapahtuisi, USA ei seisoisi vain sivustakatsojana.