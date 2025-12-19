Tanska hankkii ohjustorjuntaa Itämeren rannikolleen

Itämeren suuta vartioiva Nato-maa Tanska on päättänyt tehostaa meriturvallisuuttaan aluevesirajojensa sisällä meritorjuntaohjusjärjestelmien hankinnalla Kongsberg Defence and Aerospacelta. Hankinnan arvo on yli 100 miljoonaa euroa ja sisältää ilmoittamattoman määrän Naval Strike Missile Coastal Defence System (NSM CDS) -järjestelmän ohjuspattereita.

Jokainen patteri sisältää ammunnanhallintajärjestelmän, NSM-pintatorjuntaohjuksia ja kuorma-autolavetille integroidun laukaisualustan. Liikehtimiskykyiset ohjukset lentävät lähellä vedenpintaa lähes äänennopeudella. Niiden kantama on enintään 160 meripeninkulmaa (296 kilometriä).

Kongsberg Defencen ja Tanskan puolustusministeriön logistiikkalaitoksen (FMI) välisen sopimuksen mukaan ensimmäiset NSM CDS -patterit toimitetaan vuonna 2026.

– Olemme allekirjoittaneet sopimuksen meritorjuntaohjuskyvystä, joka auttaa tukemaan Tanskan kuningaskunnan turvallisuutta. Kongsbergin järjestelmässä meillä on kyky, joka täyttää alueelliset operatiiviset tarpeet, minkä vuoksi olen hyvin tyytyväinen, että olemme pystyneet tähän hankintaan, jossa nopeus ja operatiivinen tehokkuus olivat ratkaisevia ominaisuuksia, kommentoi FMI:n merellisen osaston johtaja komentaja Steen Balslev.

FMI:n ilmoituksen mukaan uusi järjestelmä auttaa Tanskaa ylläpitämään merialueidensa – mukaan lukien Tanskan salmet ja Itämeren länsiosa – strategista hallintaa.

– Meritorjuntaohjuspatterit vahvistavat merivoimien kykyä vastata merellisiin uhkiin nopeasti ja tehokkaasti. Hankinta on tärkeä elementti kansallisen turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden varmistamisessa. Järjestelmä vahvistaa merivoimien suorituskykyä ja tukee Tanskan puolustuksen taistelu- ja pelotekykyä ylipäätään. Valitulla järjestelmällä merivoimat saavuttaa nopeasti nykyaikaisen ja tulevaisuuteen ulottuvan kapasiteetin, joka toimii yhteistyössä merivoimien alusten kanssa, sanoi Tanskan merivoimien komentaja kontra-amiraali Søren Kjeldsen.

Aiemmin kuluvana vuonna Tanska osti NSM-ohjuksia myös fregatteihinsa. Siitä tulee nyt Yhdysvaltojen, Puolan, Romanian ja Latvian jälkeen viides Nato-maa, joka ostaa maalla liikkuvia NSM CDS -järjestelmiä.