Italian korkein oikeus: Maahanmuuttajien on sopeuduttava arvoihimme

Yleisradioyhtiö RAI:n mukaan tapaus juontaa juurensa vuoteen 2013, jolloin Italiassa asuva sikhi kantoi julkisella paikalla perinteistä kirpan -veistä. Poliisi antoi 20-senttisen veitsen kantamisesta 2000 euron sakon. Asia päätyi oikeuteen, koska veistä kantanut sikhi katsoi sen olevan osa perinteistä asua turbanin tapaan ja vaati sakon kumoamista.

Tapaus päätyi korkeimpaan oikeuteen saakka, joka antoi tuomionsa maanantaina. Korkein oikeus piti sakon voimassa.

Perusteluissaan korkein oikeus toteaa, että "maahanmuuttajien on sopeuduttava arvoihin, jotka vallitsevat niissä yhteiskunnissa, joihin maahanmuuttajat ovat päättäneet asettua". Tämä siitäkin huolimatta, että maahanmuuttaja tietäisi niiden poikkeavan hänen arvoistaan.

Italian korkeimman oikeuden mielestä "ei ole hyväksyttävissä, että pitäytyminen lähtömaan arvoihin, vaikka ne siellä olisivat laillisia, johtaisivat lain rikkomiseen maassa, johon henkilö on asettunut".

Korkeimman oikeuden mukaan kansalaisten turvallisuus on asia, jota on suojeltava.

– Monikulttuurinen yhteiskunta on välttämättömyys, mutta se ei voi johtaa kulttuurisiin saarekkeisiin … jotka estäisivät maamme … oikeudellisen yhtenäisyyden toteutumisen, joka tunnustaa, että kansalaisten turvallisuus on asia, jota on suojeltava. Tämän takaamiseksi aseen ja vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden kantaminen on kielletty.