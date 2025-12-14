Verkkouutiset

Pohjoismainen ruokavalio on maksalle hyväksi. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Pohjoismaisesta ruokavaliosta paljastui yllätys, torjuu kahta sairautta

  • Julkaistu 14.12.2025 | 16:43
  • Päivitetty 14.12.2025 | 16:43
  • Ruoka, Terveys
Ruotsalaistutkimuksen mukaan pohjoismaista ruokavalioa on myös helppo noudattaa.
Pohjoismainen ruokavalio ehkäisee kahta viheliäistä sairautta, selviää uudesta ruotsalaistutkimuksesta. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Pohjoismaiseen ruokavalioon määriteltiin tutkimuksessa kuuluvaksi muun muassa kala, kaura, täysjyvät, omenat ja rypsiöljy. Tällainen ruokavalio torjuu tutkimuksen mukaan rasvamaksaa ja kakkostyypin diabetestä.

Tutkimuksen aikana rasvamaksa parani 54 prosentilla koehenkilöistä. Myös verensokeritasot kehittyivät suotuisimmiksi.

Tutkijat huomasivat pohjoismaisen ruokavalion eduksi myös sen, että sitä oli verrattain helppo noudattaa. Se myös toi parempia tuloksia kuin muut ruokavaliot.

Erityisesti tutkijoita yllätti se, että pohjoismainen ruokavalio toimi paremmin kuin ruokavalio, joka oli erityisesti suunniteltu ehkäisemään rasvan muodostumista maksaan sekä edistämään rasvan palamista. Tässä ruokavaliossa korostuivat pehmeät rasvat, vähäiset hiilihydraatit, pähkinät ja siemenet. Tässä ryhmässä rasvamaksa parani vain 17 prosentilla koehenkilöistä.

Tähän asti kakkostyypin diabetekseen sairastuneita on kehotettu noudattamaan väliemerellistä ruokavalioa. Pohjoismainen ruokavalio ei kuitenkaan ole pohjimmiltaan kovin erilainen, sillä molempiin sisältyy paljon kalaa, kokojyviä, vihanneksia ja pehmeitä rasvoja sekä vain vähän punaista lihaa. Pohjoismaisessa ruokavaliossa oliviiöljy on vain korvattu rypsiöljyllä ja kuskus kaurariisillä.

Aiemmin pohjoismaisen ruokavalion on tutkimuksissa havaittu auttavan ylipainoisia ihmisiä alentamaan verenpainettaan.

Tutkimusta johtanut Ulf Riserus iloitsee tuloksista.

– Tämä tarkoittaa, että pohjoismainen ruokavalio voi hoitaa samanaikaisesti kahta sairautta, Riserus sanoo.

Riserus arvelee, että positiiviset tulokset johtuvat erityisesti pehmeiden rasvojen vaikutuksesta.

– Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen tyydyttymättömillä kasvirasvoilla on muissa tutkimuksissa osoitettu vähentävän selvästi maksan ja veren rasva-aineita, Riserus huomauttaa.

Hän muistuttaa myös, että hedelmissä, vihanneksissa ja kokojyvätuotteissa on kuidun lisäksi antioksidantteja, jotka saattavat torjua tulehduksia.

