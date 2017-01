Uskomaton sattuma: New Yorkin etusivuilla samat Trump-erikoisotsikot

New Yorkin lehdet päätyivät samaan sanaleikkiin.

USA:n New Yorkin kilpailevat tabloid-julkaisut New York Post ja New York Daily News julkaisivat merkillisen sattuman kautta perjantaina samalla kikkailevalla otsikolla myyvän kannen.

Kummankin lehden etusivun mukaan on DON OF A NEW DAY. Don tarkoittaa presidentin virkaan kello 19 Suomen aikaa astuvaa Donald Trumpia mutta myös dawn-sanaa eli aamunsarastusta. Näin sanaleikki tarkoittaa sekä uuden päivän sarastusta että uuden päivän Donia.

Myös molemman lehden kansikuvat Donald Trumpista ja Melania Trumpista ovat eilisen illan konsertista Washington D.C.:n Lincoln Memorialilla. Kuvat eivät sentään ole yhtäläisiä.