Donald Trump haukkui Twitterissä "vitsiksi" – Uutismedioiden pääsy Valkoiseen taloon estettiin

CNN uutisoi, että sen ja muiden uutismedioiden toimittajilta estettiin perjantaina pääsy Valkoisen talon lehdistötilaisuuteen.

Muita tilaisuudesta ulosjätettyjä medioita olivat The New York Times, the Los Angeles Times, Politico, Buzzfeed, BBC ja The Guardian. Tilaisuus pidettiin lehdistösihteeri Sean Spicerin toimistossa.

CNN:n mukaan toimittajat olivat yrittäneet päästä tilaisuuteen sisään, mutta heille kerrottiin, että heidän nimiään ei ollut osallistujalistalla.

Hallinnon tiedottaja Sarah Sanders kommentoi asiaa lyhyesti sanomalla, että mukana tilaisuudessa oli uutistalojen yhtymä, joten tilaisuuden sisällön pitäisi kulkeutua kaikille.

Yhtymään kuuluu CNN:n mukaan yleensä yksi edustaja televisioyhtiöistä, yksi radiosta ja yksi printtimediasta. Tällä kertaa mukaan oli viidestä televisiomediasta kutsuttu neljä – kaikki muut paitsi CNN.

Mukana tilaisuudessa olivat myös muun muassa konservatiiviset Breitbart News, The Washington Times ja One America News Network.

Presidentti Donald Trump tweettasi tilaisuuden jälkeen, että "feikkimediat eivät kerro totuutta" ja että ne ovat "suuri vaara Yhdysvalloille".

"New York Timesista on tullut vitsi. Samoin CNN:stä. Surullista!", Trump kirjoittaa.

CNN ja New York Times ovat antaneet lausuntonsa tapahtuneesta.

"Tämä on Donald Trumpin hallinnon kehityssuunta, jota ei voi hyväksyä. Ilmeisesti näin he kostavat sellaisten faktojen raportoinnista, joista he eivät pidä. Me jatkamme raportointia silti", CNN toteaa lausunnossaan.

New York Timesin Dean Baquetin mukaan tällaista ei ole koskaan tapahtunut Valkoisen talon ja tiedotusvälineiden pitkän yhteisen historian aikana.