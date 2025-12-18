EU lähellä sopua Venäjä-varoista – Donald Tuskin mukaan läpimurto saavutettu

Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo Brysselissä kokoontuvan EU:n huippukokouksen tehneen läpimurron jäädytettyjen Venäjän varojen käyttämisestä Ukrainan sotatoimien rahoittamiseen, uutisoivat kansainväliset mediat.

Puhuessaan toimittajille Brysselissä torstai-iltana Tusk sanoi, että EU harkitsee eräänlaista korvauslainaa, joka perustuisi Venäjältä jäädytettyihin 210 miljardin euron varoihin.

EU-johtajat lupasivat löytävänsä ratkaisun huippukokouksessa Ukrainan rahoitustarpeiden kattamiseksi. Belgia on vastustanut asiaa, koska Venäjältä jäädytettyjä varoja pidetään Belgiassa sijaitsevassa Euroclear-arvopaperikeskuksessa.

Suunnitelman mukaan varoista taattaisiin 90 miljardin euron laina Ukrainan puolustautumiseen seuraavien kahden vuoden aikana.

Korkea-arvoinen saksalaisvirkamies sanoi Financial Timesille, että sopimukseen on ”laaja valmius” ja lisäsi, että ”liikettä” on havaittavissa.

– Kuljemme oikeaan suuntaan, mutta emme ole vielä perillä, virkamieslähde sanoi FT:lle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui kokoukseen henkilökohtaisesti, mikä lisäsi painetta Belgialle, joka on pyytänyt taloudellisia ja oikeudellisia takeita siitä, että mahdolliset Venäjän vastatoimet jaettaisiin muiden EU-maiden kanssa.

– Jos Ukrainalla ei ole näitä varoja, se on paljon heikommassa asemassa. [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin kiusaus yrittää ottaa meidät haltuunsa kasvaa, koska olemme tilanteessa, jossa meiltä puuttuu rahaa perustarpeisiin ja aseisiin, Zelenskyi sanoi toimittajille torstaina.

Belgian pääministeri Bart De Wever kertoi toimittajille torstaiaamuna, ettei hän voinut hyväksyä tekstiä ennen kuin tietyt ”sopimuksen rikkojat” on poistettu.

– En ole vielä nähnyt tekstiä, joka saisi minut muuttamaan Belgian kantaa. Toivon näkeväni sellaisen tänään, mutta toistaiseksi sellaista ei ole, hän totesi aamulla.