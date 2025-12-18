PS:n Juho Eerola ja Kaisa Garedew saivat vakavan huomautuksen

Perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew ovat saaneet vakavan huomautuksen eduskuntaryhmältään. Asiasta kerrottiin puolueen ryhmäkokouksen jälkeen eduskunnassa.
Eerola ja Garedew olivat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvat, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä tulkittiin rasistiseksi eleeksi.
PS:n puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eduskunnan kyselytunnilla olevansa varma, että tarkoitusperät eivät olleet rasistisia.
Eerola on sanonut kuvaa virheeksi. Garedewin mukaan hänellä ei ollut tarkoitus loukata ketään. Molemmat pyysivät anteeksi loukkaamiltaan ihmisiltä.
Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra pyysi oppositiota ottamaan huomioon, että he anteeksi pyytäneisiin kiviä yhä heittämällä ylläpitävät keskustelua, joka kaikuu maamme rajojen ulkopuolelle. Kopra toivoi asiaa pidettävän loppuun käsiteltynä.