Patria teki historiansa suurimman kaupan: Saksa tilaa 876 ajoneuvoa

Patria ja Saksa ovat allekirjoittaneet torstaina kaksi hankintasopimusta Common Armoured Vehicle System -hankkeen (CAVS) puitteissa. Sopimusten arvo optioineen on yli kaksi miljardia euroa, ja niiden kiinteä tilausarvo ylittää miljardi euroa, Patria tiedottaa.

Sopimukset sisältävät jopa 876 Patria 6×6 -ajoneuvon hankinnan neljässä eri ajoneuvovariantissa, mukaan lukien Patria NEMO -kranaatinheitinjärjestelmällä ja Kongsberg RS4 -kauko-ohjattavalla asejärjestelmällä varustetut ajoneuvot.

Ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuodelle 2026. Nyt allekirjoitetut sarjasopimukset käynnistävät Patrian teknologiansiirron saksalaisille teollisuuskumppaneille FFG:lle, JWT:lle ja KNDS:lle, joiden kanssa Patria allekirjoitti yhteistyösopimuksen alkuvuodesta 2024. Ensimmäiset Saksassa täysin valmistetut ajoneuvot toimitetaan vuonna 2027. Täysi paikallinen tuotantokapasiteetti saavutetaan vuonna 2028.

– Saksan kanssa solmitut CAVS-sopimukset panssaroiduista Patria 6×6 -ajoneuvoista ja Patria NEMOista muodostavat Patrian historian suurimman yksittäisen kaupan, mikä merkitsee myös sitä, että Patria 6×6 on eurooppalainen ajoneuvostandardi. Saksan luottamus Patriaan ja CAVS-hankkeeseen korostaa nykyaikaista lähestymistapaa monikansalliseen puolustusyhteistyöhön, mikä edistää liittolaisten kaluston yhteentoimivuutta ja varmistaa ennennäkemättömän toimitusvarmuuden. Saksan CAVS-hanke edistää Saksan puolustusvoimien pyrkimystä saavuttaa täysi taisteluvalmius vuoteen 2029 mennessä, ja Patria on ylpeä saadessaan olla mukana tässä kehityksessä, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko tiedotteessa.

Saksa liittyi CAVS-hankkeeseen vuonna 2023 ja on siitä lähtien työskennellyt järjestelmällisesti täyttääkseen hankintatarpeensa samalla hyödyntäen monikansallisen hankkeen arvokkaalle jäsenmaalle mukanaan tuomia etuja.

Suomen puolustusvoimien johtamassa CAVS-hankkeessa on tällä hetkellä seitsemän jäsenvaltiota: Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja. CAVS-hankkeen ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa. CAVS-hankkeessa panssaroitujen 6×6-ajoneuvojen järjestelmän kehitystä johtaa Patria.

Valtaosa ajoneuvojen toimituksista tapahtuu hyödyntämällä jäsenmaiden paikallisen teollisuuden osaamista, ja jokainen uusi osallistujamaa vahvistaa koko yhteistyöjärjestelmän toimitusvarmuutta.

Patria on saanut tilauksia jo melkein 2000 Patria 6×6 -ajoneuvosta ja on toimittanut yli 250 ajoneuvoa. Hanke on avoin Euroopan maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset muiden osallistuvien maiden hyväksynnällä.