EKP piti korot ennallaan – OP ei odota laskua ennen syksyä

Euroopan keskuspankki piti täysin odotetusti rahapolitiikkalinjansa ja ohjauskorot ennallaan vuoden viimeisessä korkokokouksessa torstaina.
Talletuskorko pidettiin 2,0 prosentissa, jossa korko on ollut kesäkuusta lähtien.
Vakaalla linjalla jatkamista puolsivat odotuksia vastannut euroalueen talouskehitys ja inflaation vakautuminen 2 prosentin keskipitkän aikavälin tavoitetason tuntumaan.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan kokouksen suurin kiinnostus kohdistui mahdollisista tulevista toimista annettaviin vihjeisiin. Hännikäinen toteaa tiedotteessa, että rahapolitiikkalausunto ei tuonut lainkaan lisäväriä keskuspankin suunnitelmiin. Keskuspankki toisti tutun ennakoivan viestintänsä, jonka mukaan korkopäätökset tehdään kokous kerrallaan tulevan talousdatan perusteella, eikä keskuspankki sitoudu mihinkään ennalta määrättyihin korkoliikkeisiin.
– EKP:n tuoreet talousennusteet kertoivat vahvistuneesta uskosta euroalueen talouskehitystä kohtaan. Keskuspankki korosti erityisesti vahvistuneen kotimaisen kysynnän roolia positiivisemman talouskuvan taustalla. Inflaatioennusteiden muutokset jäivät maltillisiksi ja inflaatioennusteet ovat pitkälti linjassa keskuspankin inflaatiotavoitteen kanssa, Hännikäinen kommentoi tiedotteessa.
– Näkemyksemme mukaan edessä on pidempi tasapaksu rahapolitiikkaperiodi. Ennakoimme EKP:n pitävän talletuskorkonsa ennallaan ainakin ensi vuoden syksyyn asti. Pidämme siis spekulaatioita nopeasti lähestyvistä koronnostoista vahvasti ennenaikaisina, Hännikäinen arvioi.
Euribor-korot seuraavat vahvasti EKP:n rahapolitiikkalinjaa. OP Pohjolan ennusteen mukaan euribor-korot tulevat pysyttelemään seuraavan vuoden 2,1-2,5 prosentin haarukassa, joten isoja korkoliikkeitä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.