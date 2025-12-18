Venäläisiin iski paniikki kesken hyökkäyksen – ”älkää juosko karkuun”

Ukrainan maavoimien 91. panssarintorjuntapataljoona on julkaissut sosiaalisessa mediassa videomateriaalia, joka näyttää Venäjän joukkojen hyökkäyksen panssaroitujen ajoneuvojen tukemana.

Venäläisten hyökkäys tapahtui Ukrainan Donetskin ja Dnipron alueiden rajalla. Hyökkääjä toivoi saavansa suojaa sumuisesta säästä. Asiasta kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media. Videon voi katsoa tämän linkin takaa.

Hyökkäys ei kuitenkaan onnistunut. Videomateriaali näyttää, kuinka Ukrainan 91. panssarintorjuntapataljoonan yksiköt ja lähellä olevat muut ukrainalaisjoukot pysäyttivät venäläiset raskaalla tulella ja drooni-iskuilla.

Pataljoonan FPV-droonit pysäyttivät hyökkääjän panssaroidut ajoneuvot yksi toisensa jälkeen. Droonit iskivät myöhemmin venäläisen jalkaväen kimppuun, kun hyökkääjän sotilaat olivat piiloutuneet rapistuneeseen taloon, joka pommitettiin hajalle.

Videoiden yhteydessä on julkaistu siepattuja radioviestejä venäläissotilaiden keskusteluista. Niistä käy ilmi paniikki ja hämmennys kalusto- ja miestappioiden seurauksena.

Erityisesti yksi hyökkääjän sotilas yrittää pysäyttää yksikön kaoottisen vetäytymisen:

– V…u, ei tarvitse juosta minnekään…Ei tarvitse mennä minnekään, v…u, venäläissotilas sanoo radiossa.