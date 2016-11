Tutkijat yllyttävät Clintonia kyseenalaistamaan vaalituloksen – vaa'ankieliosavaltioissa epäilyksiä vilpistä

Hillary Clinton on saattanut menettää jopa 30 000 ääntä.

Ryhmä merkittäviä tietojenkäsittelytieteilijöitä ja vaaliasianajajia kehottaa Yhdysvaltain presidentinvaalit hävinnyttä Hillary Clintonia pyytämään tarkistuslaskentaa kolmessa vaa'ankieliosavaltiossa, jotka presidentiksi valittu Donald Trump voitti, kertoo New York -lehti.

Ryhmään kuuluvat äänioikeusasianajaja John Bonifaz ja J. Alex Halderman, joka on Michiganin yliopiston tietokoneturvallisuus ja yhteiskunta -keskuksen johtaja. He uskovat löytäneensä vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että Wisconsinin, Michiganin ja Pennsylvanian tuloksia on saatettu manipuloida tai hakkeroida.

Ryhmä ei ollut valmis kertomaan New York -lehdelle vielä löydöksistään, vaan ryhmä keskittyy lobbaamaan Clintonin tiimiä yksityisesti.

Viime torstaina ryhmällä oli puhelinneuvottelu Clintonin kampanjan puheenjohtajan John Podestan ja kampanjan neuvonantajan Marc Eliaksen kanssa, kertoi puhelusta selonteon saanut lähde New York -lehdelle.

Tutkijat esittelivät löydöksensä Clintonin tiimille. Ne osoittavat, että Clinton sai Wisconsinissa seitsemän prosenttia vähemmän ääniä niissä piirikunnissa, joissa käytettiin sähköistä äänestystä, kuin niissä, joissa käytettiin optisia skannereita ja paperisia äänestyslippuja.

Tilastollisen analyysin perusteella Clinton on saattanut menettää jopa 30 000 ääntä. Wisconsinissa Clinton hävisi Trumpille 27 000 äänellä. Vaikka ryhmä ei ole löytänyt todisteita hakkeroinnista eikä manipulaatiosta, heidän mielestään epäilyttävä äänestyskuvio edellyttäisi riippumatonta arviointia. Valkoinen talo varoitti ennen vaaleja Venäjän hallitusta hakkeroinnista Yhdysvaltojen vaalijärjestelmiin.

Kolme osavaltiota riittäisi Clintonin voittoon

Donald Trump sai presidentinvaalissa taakseen 290 valitsijamiestä ja Clinton 232. Michiganin tulosta ei ole vielä vahvistettu. Siellä jaossa on 16 valitsijamiestä, jotka näyttäisivät menevän Trumpille. Clinton tarvitsisi kaikki kolme tutkijoiden esille nostamaa osavaltiota, Michiganin, Pennsylvanian ja Wisconsinin, taakseen voittaakseen presidentinvaalit.

Clintonilta on loppumassa aika. Wisconsinissa tarkistuslaskennan takaraja on perjantaina, Pennsylvaniassa ensi viikon maanantaina ja Michiganissa ensi viikon keskiviikkona.

Tutkijoilla on vasta olosuhteista riippuvainen tapaus, joka edellyttäisi tarkistuslaskennan lisäksi äänestyskoneiden tarkistamista.

Clintonin vanhemman neuvonantajan mukaan Valkoinen talo haluaa vallanvaihdon sujuvan kitkattomasti, eikä Clintonin haluta kyseenalaistavan vaalitulosta.

Clintonin viestintäjohtaja Jennifer Palmieri ei vastannut New Yorkin kommenttipyyntöön.

Myöskään asiasta uutisoinut CNN ei saanut Clintonin tiimiltä eikä Trumpin esikunnalta vastauksia kommenttipyyntöihinsä.