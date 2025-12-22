Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainan sotilastiedustelun operaatiossa poltettiin kaksi venäläistä hävittäjää. Defence Intelligence of Ukraine/YouTube

Venäjän tukikohtaan soluttauduttiin yöllä – 85 miljoonan euron hävittäjät paloivat poroksi

  • Julkaistu 22.12.2025 | 10:19
  • Päivitetty 22.12.2025 | 11:16
  • Sota Ukrainassa
Vastarinta-aktiivit toteuttivat Ukrainan sotilastiedustelun operaation Venäjän maaperällä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Venäjän Lipetskin lähellä sijaitsevalla sotilaslentokentällä syttyi tulipalo, jonka seurauksena kaksi kallista hyökkääjän hävittäjää – Su-30 ja Su-27 – paloi toimintakyvyttömiksi.

Kyseessä oli Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n operaatio, jonka toteutti paikan päällä Venäjän vastarintaliikkeen aktiivit.

GUR:n mukaan Venäjä käytti kyseisiä sotilaskoneita hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Kahden vaurioituneen hävittäjän kokonaisarvon sanotaan olevan jopa 100 miljoonaa dollaria (85 miljoonaa euroa).

GUR on jakanut operaatiosta videon (jutun alla) sosiaalisessa mediassa. Video näyttää, kuinka Venäjän vastarinta-aktiivit kiipeävät hävittäjien ohjaamoihin ja onnistuvat lopulta sytyttämään koneet tuleen.

Videomateriaalilla näkyy myös koneiden pyrstönumerot ”12” ja ”82”.

GUR:n mukaan operaatiota suunniteltiin huolellisesti kahden viikon ajan.

Venäjän sotilaiden partiorutiinien ja vahdinvaihtojen selvittäminen mahdollisti vastarinta-aktiivien tunkeutumisen tukikohtaan huomaamatta, iskun hävittäjiin lentokonehallissa ja poistumisen paikalta.

LUE MYÖS:
Venäjälle karvas menetys – hävittäjät tuhottiin kentälle

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)