Venäjän tukikohtaan soluttauduttiin yöllä – 85 miljoonan euron hävittäjät paloivat poroksi

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Venäjän Lipetskin lähellä sijaitsevalla sotilaslentokentällä syttyi tulipalo, jonka seurauksena kaksi kallista hyökkääjän hävittäjää – Su-30 ja Su-27 – paloi toimintakyvyttömiksi.

Kyseessä oli Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n operaatio, jonka toteutti paikan päällä Venäjän vastarintaliikkeen aktiivit.

GUR:n mukaan Venäjä käytti kyseisiä sotilaskoneita hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Kahden vaurioituneen hävittäjän kokonaisarvon sanotaan olevan jopa 100 miljoonaa dollaria (85 miljoonaa euroa).

GUR on jakanut operaatiosta videon (jutun alla) sosiaalisessa mediassa. Video näyttää, kuinka Venäjän vastarinta-aktiivit kiipeävät hävittäjien ohjaamoihin ja onnistuvat lopulta sytyttämään koneet tuleen.

Videomateriaalilla näkyy myös koneiden pyrstönumerot ”12” ja ”82”.

GUR:n mukaan operaatiota suunniteltiin huolellisesti kahden viikon ajan.

Venäjän sotilaiden partiorutiinien ja vahdinvaihtojen selvittäminen mahdollisti vastarinta-aktiivien tunkeutumisen tukikohtaan huomaamatta, iskun hävittäjiin lentokonehallissa ja poistumisen paikalta.

