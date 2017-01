Ruotsalaiskomissaari Cecilia Malmström: Olemmeko itse EU:n suurin vihollinen?

Euroopan unionilla on kaikki edellytykset nousta meneillään olevista kriiseistä entistä vahvempana, EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström sanoo Sälenissä Ruotsin Taalainmaalla.

Hän muistuttaa, että vaikka EU on parhaillaan 60-vuotisen historiansa vaikeimpien haasteiden äärellä, unionin taloudellinen painoarvo on edelleen globaalissa mittakaavassa keskeisen suuri.

– EU on maailman suurin yksittäinen markkina. EU on suurin tuoja, suurin viejä ja ulkomaisten investointien vastaanottaja sekä suurin yksittäinen muihin maihin kohdistuvien investointien tekijä, Malmström sanoo.

Pakolaiskriisi hoitamiseen liittyvät erimielisyydet, Britannian todennäköinen EU-ero, Yhdysvaltain kanssa neuvoteltavaan TTIP-sopimukseen kohdistuva vastustus ja EU-vastaiset liikkeet eri jäsenmaissa aiheuttavat Malmströmin mukaan hajaannusta, joka heikentää koko unionia.

– Välillä pohdin, olemmeko me itse EU:n suurin vihollinen.

Vaikeuksien voittamiseksi Malmström kaipaa johtajuutta, kumppanuutta ja vastuunkantoa. Populismia ja näennäisen yksinkertaisia ratkaisuja on hänen mukaansa vastustettava rohkeasti vuonna 2017, jolloin monessa eurooppalaisessa valtiossa valmistaudutaan tärkeisiin vaaleihin.

Malmström ei usko, että Britannian EU-kansanäänestyksen tulos toimisi esimerkkinä muille jäsenmaille.

– Jäsenyyden kannatus on brexit-äänestyksen jälkeen itse asiassa kasvanut useissa jäsenmaissa.

Edes avoimesti EU-kielteisen Marine Le Penin nousu Ranskan presidentiksi ei Malmströmin mielestä tarkoittaisi unionin lopun alkua, kuten monet ovat pelänneet.

Vaikka ranskalaiset päätyisivätkin valitsemaan Le Penin, he saattaisivat Malmströmin mukaan silti äänestää EU:ssa pysymisen puolesta.

”TTIP on myös turvallisuuskysymys”

EU:n ja Yhdysvaltain välille neuvoteltavalla kauppa- ja investointikumppanuussopimuksella (TTIP) olisi Cecilia Malmströmin mukaan toteutuessaan myös vahva geopoliittinen ulottuvuus.

– Turvallisuuspolitiikalla on luonnollisesti oma osuutensa tässä. Sopimus vahvistaisi kahden erittäin tärkeän liittolaisen keskinäistä kumppanuutta entisestään, Malmström sanoo.

Se, miten presidentinvaihdos USA:ssa heijastuu TTIP-prosessiin, on hänen mukaansa toistaiseksi hämärän peitossa.

– Donald Trump ei ole koskaan maininnut TTIP-sopimusta.

Perusteet maailman kahden suurimman talouden välisen sopimuksen solmimiselle ovat Malmströmin mukaan vankat riippumatta siitä, kuka Valkoista taloa isännöi.

Vaikka USA:n tulevan hallinnon painotuksista vallitsee suuri epävarmuus, on hänen mukaansa selvää, että EU:n on edettävä myös oman ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa ja unionin sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa.

”Ukraina ansaitsee tukemme”

Venäjän toimintaa kauppakomissaari Malmström kommentoi happamaan sävyyn.

Hän muistuttaa itse johtaneensa Ukrainan ja EU:n väliseen kumppanuussopimukseen liittyneitä kolmikantaneuvotteluja.

– Kävi täysin selväksi, että Venäjä ei tavoitellut mitään ratkaisua, vaan vain estää sopimuksen syntyminen ja yrittää saada Ukraina liittymään Euraasian unioniin. Sopimus on nyt ollut voimassa vajaan vuoden, ja olemme nähneet positiivisia merkkejä, Malmström sanoo.

Hänen mukaansa Kreml toivoo nyt, että EU kääntäisi selkänsä Ukrainalle.

– Niin ei saa tapahtua. Ukraina on toteuttanut uudistuksia valtavalla nopeudella, vahvistanut oikeusvaltiota ja parantanut liiketoimintailmastoa. Toki paljon on vielä tehtävää, mutta suunta on oikea. On tavattoman tärkeää, että EU toimii Ukrainan hyväksi myös jatkossa.

Kiusallinen konerikko

Cecilia Malmström, liberaaleihin lukeutuva maansa entinen eurooppaministeri, puhui sunnuntaina käynnistyneessä turvallisuuspoliittisessa konferenssissa Sälenissä Ruotsin Taalainmaalla.

Kolmipäiväinen Rikskonferensen on jo 71. kertaa järjestettävä turvallisuuspolitiikan, maanpuolustuksen ja kriisivalmiuden arvostettu keskustelufoorumi. Tapahtumassa on tänä vuonna noin 350 osallistujaa.

Konferenssissa on totuttu viime vuosina näkemään korkean tason suomalaisnimiä. Viime vuonna odotetuimpiin puhujiin kuului puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Vuonna 2015 alustajiin lukeutui puolustusministeri Carl Haglund ja vuonna 2014 tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tällä kertaa ainoa julkaistuun ohjelmaan merkitty suomalaisesiintyjä on ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund.

Tämänvuotinen konferenssi käynnistyi symbolisesti hieman kiusallisella tavalla. Pääministeri Stefan Löfvénin oli määrä käyttää tapahtuman avauspuheenvuoro, mutta ohjelmaa jouduttiin viime hetkellä muuttamaan hallituksen käytössä olevassa lentokoneessa ilmenneen teknisen vian vuoksi.

Ruotsalaiset kommentaattorit näkivät tuoreeltaan ilmavoimien operoiman koneen kunnossa yhtymäkohtia maan puolustusvalmiuden epätyydyttävään tilaan.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA