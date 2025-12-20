Tämä on Valkoisen talon todellinen tavoite Venezuelassa

Donald Trump tavoittelee Venezuelan hirmuhallinnon kaatamista katkaisemalla maan öljyviennin, kertoo Telegraph.

Viime viikolla maailmalle levisi video Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilaista laskeutumassa Venezuelan varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin kannelle. Aivan kuten Venäjän varjolaivasto, myös Venezuelan varjolaivasto kuljettaa pakotteiden alaista öljyä maailmalle myytäväksi.

Tiistaina Trump ilmoitti, että Venezuelan öljytankkerit asetettaisiin kauppasaartoon. Tavoitteena on katkaista maan hallinnolle elintärkeä rahalähde ja painostaa presidentti Nicolas Maduron sisäpiiri kaatamaan vaalivilpin avulla vallassa roikkuva valtionpäämies.

– Venezuela on Etelä-Amerikan historian suurimman armadan ympäröimä, Trump jyrisi alkuviikosta viestipalvelu Truthissa.

Trumpin hallintoa lähellä oleva lähde vahvistaakin, että Valkoinen talo on sitoutunut Maduron kaatamiseen.

Venezuela on öljyvaltio. Lähes 88 prosenttia maan viennistä koostuu öljystä, ja maan varannot ovat suuremmat kuin Saudi-Arabialla, Venäjällä tai Yhdysvalloilla. Öljy onkin keskeisessä asemassa Yhdysvaltojen Venezuela-politiikassa.

Jo ensimmäisellä kaudellaan Trump asetti pakotteita Venezuelan valtiolliselle öljy-yhtiölle PDVSA:lle. Tämän seurauksena Maduro alkoi rakentamaan varjolaivastoa, joka kuljetti öljyä salaa Kiinaan, Kuubaan ja Venäjälle. Valtaosa öljystä, lähes 80 prosenttia, päätyi Kiinaan.

Strategia toimi, kunnes Trump päätti pysäyttää sen. Nyt tavoitteena on, että rahahanojen katkaiseminen pakottaisi Maduron eroamaan tai kannustaisi hänen liittolaisiaan syöksemään epäsuosittu presidentti vallasta.

– Mitä [USA:n hallinto] yrittää tehdä, on yksinkertaisesti katkaista [Venezuelan] hallituksen jäljellä olevat tulolähteet ja ohjata hallitus kaatamaan hirmuhallinto, tiivistää Chatham House -ajatuspajan Latinalaisen Amerikan tutkija Christopher Sabatini.

Strategia voi myös toimia, sillä Venezuela on jo pitkään käyttänyt öljyrahoja ostaakseen armeijan uskollisuuden. Kenraalit suojelevat Maduroa tasan niin kauan, kun öljyraha virtaa.

– Se [öljysaarto] voi hyvin nopeasti synnyttää uuden tasoista epävakautta Venezuelan ja hallinnon sisällä, pohtii ACNS-ajatuspajan vanhempi asiantuntija Andrés Martínez-Fernández.

Tähän mennessä Kiina on hyötynyt Venezuelan öljystä. Tankkerikuljetusten pysähtyessä Venezuelasta uhkaa kuitenkin tulla Kiinalle riippakivi. Martínez-Fernándezin mukaan Kiina voikin pian päätyä lopputulokseen, että on maalle edullisempaa hankkiutua eroon Madurosta kuin jatkaa maan tukemista.

Yhdysvallat hyötyisi Venezuelan vallanvaihdossa myös siksi, että tähän asti Venezuela on tukenut Kuubaa avokätisesti öljytoimituksilla. Niiden päättyminen olisi Havannan kommunistihallinnolle katastrofi.

– Tämä on se hetki, jota [ulkoministeri] Marco Rubio ja amerikankuubalaiset kovan linjan kannattajat Floridassa ovat odottaneet, Martínez-Fernández muistuttaa.