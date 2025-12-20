Lähes kaikki Abramsit menetettiin, tankeilla on nyt uusi rooli

Länsimaiden Ukrainalle lahjoittamista yhdysvaltalaisista Abrams-taistelupanssarivaunuista merkittävä osa on menetetty taisteluissa.
Yhdysvallat antoi Ukrainalle yhteensä 31 Abrams-vaunua. Niistä vain neljä on tällä hetkellä jäljellä. Puolustaja on nyt saanut Australialta 49 vaunua lisää.
Analyytikkona nykyisin työskentelevän, Ukrainan asevoimien eläkkeellä olevan upseerin Viktor Kevliukin mukaan puolustaja on joutunut muuttamaan tapaa, jolla panssarivaunuja käytetään taistelukentällä, kertoo Euromaidan Press.
Kevliukin mukaan olosuhteet Ukrainassa ovat panssarivaunuille haastavat.
Suurin osa ensimmäisistä Abramseista joutui droonien ja panssarintorjuntaohjusten kohteiksi. Varsinkin vaunun suhteellisen ohut kattopanssarointi on ollut droonien tähtäimessä.
Kasvaneiden tappioiden vuoksi Abramseja ei ole käytetty etulinjan hyökkäyksissä. Silloin kun vaunua käytetään, sen toimintaa suojataan elektronisella häirinnällä, drooneja torjuvalla jalkaväellä ja tykistöllä.
Kevliuk kuvailee, että läpimurtoon tähtäävien hyökkäysten sijaan tällä hetkellä vaunua käytetään jalkaväen hyökkäyksiä tukevana liikkuvana linnoitteena.
Ukraina on myös lisännyt vaunujen panssarointia etenkin drooneja vastaan. Kevliukin mukaan drooneja torjuva häkkirakenne ja vaunun telaketjuja suojaava kumilevy ovat osoittautuneet tehokkaiksi, mutta edullisiksi ratkaisuiksi.
Lisäsuojan avulla vaunu voi Kevliukin mukaan kestää jopa kuusi drooniosumaa ilman henkilötappioita.
Panssarivaunujen tuomaa suorituskykyä ei eläkkeellä olevan upseerin mukaan voida täysin korvata muilla ratkaisuilla.
Vaikka droonit ovat tehokkaita, on taistelupanssarivaunu Kevliukin mukaan voimakas ase, joka loistaa iskuvoimassa ja jatkuvassa tulituksessa. Hän kuvailee vaunun toimivan muiden aselajien voiman moninkertaistajana.