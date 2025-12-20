Verkkouutiset

Syyrialaispakolaisia Kreikan aluevesillä vuonna 2015. LEHTIKUVA / JOHANNA KAPRIO

Pia Kauma: Eurooppa ei voi ottaa vastaan kaikkia siirtolaisia

  • Julkaistu 20.12.2025 | 10:29
  • Päivitetty 20.12.2025 | 12:08
  • EU, Maahanmuutto
Kokoomuksen kansanedustajan mukaan EU:n maahanmuuttopolitiikkaa on kiristettävä.
EU:n maahanmuuttopolitiikkaa on syytä kiristää, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma viestipalvelu X:ssä.

Kauma viittaa viestissään Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kerrotaan EU:n jäsenmaiden sisäministerien sopineen kiristyksistä unionin turvapaikkapolitiikkaan. Tulevaisuudessa turvapaikkahaku voitaisiin siirtää EU:n ulkopuolelle, säilöönottoajat pidentyisivät ja säilöönotto helpottuisi, sekä kielteisen päätöksen saaneet voitaisiin lähettää ulkopuolisiin maihin palautusta odottamaan.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että Välimeren yli tulevaa turvapaikanhakijaliikennettä hallinnoi järjestäytynyt rikollisuus.

– Se ei välitä, kuinka moni vene haaksirikkoutuu matkalla, Kauma harmittelee.

Kauman mukaan valtaosa tulijoista ei ole turvapaikkaa, vaan työpaikkaa ja parempaa elämää vailla. Eurooppa taas ei voi ottaa vastaan kaikkia siirtolaisia.

Ratkaisuna voisikin olla, että työhön tulevien prosessi erotettaisiin erottaa aidosti turvapaikan tarpeessa olevien prosessista.

– Euroopan unionin ja Italian sopimus esimerkiksi Tunisian kanssa on jossain määrin rajoittanut siirtolaisten lähtöä vaaralliselle matkalle huteralla paatilla Välimeren yli, Kauma sanoo.

– Yhteistyötä Afrikan maiden kanssa pitää kehittää, että siirtolaisliikennettä saadaan edelleen rajattua.

