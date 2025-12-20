Ylilääkäri IL:lle: Influenssan tautihuippu on vasta edessä

Influenssan tautihuippua ei ole vielä saavutettu, arvioi Husin infektiotautilääkäri Asko Järvinen Iltalehdelle.

– Tartuntojen voi olettaa lisääntyvän vielä tulevien viikkojen aikana, joten epidemiahuippu ajoittunee joulun ja vuodenvaihteen lomakauteen ainakin eteläisessä Suomessa, Järvinen sanoo.

Koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Sairaalahoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on matala, eikä merkittävää yhtäaikaista epidemiaa influenssan kanssa pidetä todennäköisenä.

Järvisen mukaan lomasuunnitelmia ei tarvitse perua, jos on oireeton. Sairaana ei kuitenkaan pidä tavata muita.

Järvisen mukaan kotitestit ovat hyödyllisiä: ne voivat erottaa influenssan, koronan ja joissain testeissä myös RSV:n. Erityisen tärkeää testata iäkkäät nopeasti, jos influenssaa epäillään.

Influenssalääkitys oseltamiviiri (Tamiflu) on tehokkain, kun se aloitetaan 48 tunnin sisällä oireiden alusta. Järvinen kuitenkin harmittelee, että lääke vaatii reseptin, koska lääke on turvallinen ja edullinen.