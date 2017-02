"Kuuletko minua?" - Jos vastaat "kyllä", voi huijari käyttää puhelunauhoitetta sinua vastaan

Virginialaispoliisi varoittaa kehittyneestä puhelinhuijauksesta. Poliisi kehottaa katkaisemaan puhelun heti ja sanomatta mitään, jos tuntematon soittaja puhelun aikana kysyy "kuuletko?".

Huijausta on aiemmin tavattu Pennsylvaniassa ja Floridassa. Siinä on tullut tuntemattomasta numerosta puhelu, jonka soittaja on esitellyt itsensä ja jutustellut - ja äkkiä ohimennen kysynyt ikään kuin kuuluvuus olisi mennyt huonoksi: "kuuletko".

Luonnollinen reaktio on vastata myöntävästi. Sitä soittaja haluaakin: hän on nauhoittanut puhelun ja käyttänyt myöhemmin kyllä-sanaasi todisteena sille, että ostit puhelinkeskustelussa jonkun tuotteen.