Uhkataso on korkea – Britannian tiedustelun johtaja varoittaa terrori-iskuista

– Tällä hetkellä sen muoto on Daesh tai ISIS. Myös al-Qaida on yhä pinnalla. Tämän on sellainen asia, jonka kohdalla on ymmärrettävä, että se on tullut jäädäkseen, Britannian tiedustelupalvelun MI5:n johtaja Andrew Parker toteaa islamistisesta terrorismista Guardianin haastattelussa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun MI5:n johtaja on koskaan antanut lehtihaastattelun. Parker kertoo keskittyvänsä kolmeen uhkaan. Islamistinen terrori on niistä ensimmäinen.

– Nykymuotoinen kansainvälinen terrorismi perustuu kieroutuneeseen aatemaailmaan. Se tuo terrorin kaduillemme ja suureen osaan kehittynyttä maailmaa, mukaan lukien Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja Turkkiin.

Andrew Parker paljastaa Britannian torjuneen 12 terroristihyökkäystä viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Maahan kohdistuvien iskujen määrä on korkeampi kuin mitä olen aiemman urani aikana kokenut – ja olen työskennellyt MI5:n palveluksessa 33 vuotta, Parker sanoo.

– Odotan, että onnistumme paljastamaan ja pysäyttämään useimmat tähän maahan kohdistuvat terrorismiyritykset, hän jatkaa.

Tiedustelujohtaja painottaa sanaa ”useimmat”.

– Tässä maassa tulee tapahtumaan terrori-iskuja. Uhkataso on vakava ja se tarkoittaa, että tämä on todennäköistä, Andrew Parker varoittaa.

Toinen MI5:n johtajan keskeisistä uhkakuvista liittyy Pohjois-Irlannin terrorismiin ja kolmas vieraiden valtioiden toimintaan. Niistä päällimmäisenä on Venäjä. Sen toiminta näkyy Parkerin mukaan ympäri Manner-Eurooppaa ja Britanniaa.

Parker sanoo Venäjän käyttävän sotilaallisia keinoja, propagandaa, vakoilua, kumouksellista toimintaa ja kyberhyökkäyksiä ulkopoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Hän kuvaa Venäjän uhkaa todelliseksi ja muistuttaa sen monimuotoisuudesta.

– Se näkyy paikoissa kuten Ukrainassa sekä Syyrian karmaisevissa raakuuksissa.