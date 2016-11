Amnesty: Venäjän laki ulkomaisista agenteista on tarkoitettu hiljentämään kriittiset kansalaisjärjestöt

Venäjällä on ollut neljä vuotta voimassa laki, jossa kansalaisjärjestöt rekisteröidään ulkomaisiksi agenteiksi, jos ne saavat rahoitusta ulkomailta ja osallistuvat poliittiseksi katsottuun toimintaan. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tutki, millaiset vaikutukset lailla on ollut.

Ensi viikolla neljä vuotta voimassa ollut laki on käynyt kalliiksi Venäjän kansalaisyhteiskunnalle. Lukuisat riippumattomat ja kriittiset järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Tärkeitä palveluita on rajoitettu ja valtion toimintaa valvoneita järjestöjä on hiljennetty. Toimet ovat laskelmoitu hyökkäys ilmaisunvapautta vastaan.

– Laki on suunniteltu kahlitsemaan, mustamaalaamaan ja lopulta hiljentämään kriittiset kansalaisjärjestöt. Sillä on ollut kallis hinta yksilöiden oikeuksille sekä kansalaiskeskustelun laadulle Venäjällä. Kehityksen suurimpia häviäjiä eivät ole vain järjestöt, vaan venäläinen yhteiskunta, Amnestyn Suomen osaston maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo.

Neljän vuoden aikana 148 organisaatiota on määritelty ulkomaiden agenteiksi. Niistä 27 on suljettu kokonaan. Näillä järjestöillä on ollut tärkeä rooli tavallisten ihmisten oikeuksien suojelemisessa.

Monet järjestöt tarjosivat palveluita, joita valtio ei ole kyennyt tarjoamaan, kuten esimerkiksi oikeusapua ja psykologista tukea syrjinnän tai väkivallan uhreille. Nyt nämä tavallisten venäläisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät palvelut on joko estetty tai ne ovat vaarassa, sillä järjestöjen katsotaan osallistuvan ”poliittiseen toimintaan” ja ne leimataan ”ulkomaisiksi agenteiksi”.

Lakiin tehtiin kesäkuussa lisäyksiä, jotka ovat laajentaneet entisestään kielletyn ”poliittisen toiminnan” määritelmää koskemaan käytännössä kaikkea viranomaisten toimien ja käytäntöjen arvostelua.

Tarkoitus on hiljentää kriittinen kansalaisyhteiskunta

Amnesty tutki yli kymmenen ulkomaiseksi agentiksi listatun järjestön tapausta sekä haastatteli niiden henkilökuntaa ja johtoa.

Joukossa oli syrjinnän vastaisia, naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavia, tieteellistä tutkimusta, historian muistamista, vankila- ja oikeusjärjestelmän uudistamista ajavia, kuluttajien oikeuksia puolustavia ja ympäristökysymyksiin keskittyviä järjestöjä. Yhteistä järjestöille on, että ne pyrkivät tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia osallistua hallituksen politiikan kriittiseen tarkasteluun.

Järjestöjen rahoitus on aina ollut Venäjällä rajoitettua, mutta kotimaisen rahoituksesta on tullut entistä vaikeampaa myös Venäjän median aggressiivisen mustamaalauksen seurauksena. Ulkomainen rahoitus on monille järjestöille ainoa mahdollisuus, mutta ulkomainen agentti -lain takia ulkomaisesta rahoituksesta koituu huomattavia riskejä järjestön maineelle ja asemalle.

– On selvää, että Venäjän viranomaisten päätarkoitus on ollut kriittisen ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen. Se halutaan korvata säyseillä ja epäitsenäisillä hallituksen toimien kannattajilla. Heikko kansalaisyhteiskunta ei ole Venäjän oman edun mukaista pitkällä tähtäimellä, Tuukkanen sanoo.

Ainakin 21 ympäristöjärjestöä on ulkomaisten agenttien listalla, vaikka laki sanoo selvästi, että kasvien ja eläinten suojeluun keskittyviä järjestöjä ei pitäisi pitää poliittisina.

Amnesty vaatii Venäjän viranomaisia kumoamaan ulkomainen agentti -lain ja poistamaan mielivaltaiset kansalaisjärjestöjen työn rajoitukset.

– Venäjän viranomaisten pitäisi kestää kansalaisyhteiskunnan rakentavaa kritiikkiä ja oppia toimimaan kansalaisjärjestöjen kanssa, ei niitä vastaan, Tuukkanen sanoo.