Venäjä vannoo menevänsä loppuun saakka – Aleppon tuhoaminen kiihtyy

Suuri osa Aleppoa on raunioina.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteerin Dimitri Peskovin mukaan Venäjän tarkoituksena on "vapauttaa" koko Syyria. Peskov totesi lauantaisessa televisiohaastattelussa, että Syyrian nykyisen presidentin Bashar al-Assadin on pysyttävä vallassa.

Aleppon valtausta on pidetty käänteentekevänä Syyrian sisällissodan jatkon kannalta. Venäjä on lisäämässä läsnäoloaan Syyriassa, kun maan ainoa lentotukialus Amiraali Kusnetzov on matkalla Välimerelle Syyrian edustalle.

Samaan aikaan myös Iran ja sen kanssa liitossa oleva libanonilainen islamistinen shiiaryhmittymä Hizbollah ovat lisänneet sotilaallista toimintaansa Aleppossa.

Venäjä suorittaa Aleppossa lähinnä pommituksia ilmasta käsin. Maajoukkoina operoivat Syyrian hallituksen joukot, Iranin vallankumouskaarti, Hizbollah sekä irakilaiset yksityiset shiiajoukot.

Syyrian hallitukselle lojaalit joukot Venäjä mukaan lukien lopettivat lyhyen tulitaukonsa lauantaina, ja Aleppon tuhoaminen jatkui välittömästi ilmapommituksilla. Tulitauon aikana oli tarkoitus sallia avun toimittaminen kapinallisten alueille ja haavoittuneiden evakuointi, mutta raporttien mukaan yhtäkään siviiliä ei lähtenyt pakoon Syyrian hallituksen joukkojen toimien pelossa.

Samalla, kun Aleppon kapinallisten hallussa pitämiä alueita pommitettiin ilmasta, Syyrian hallitusta tukevat joukot etenivät Aleppoa kohti Hizbollahin omistaman libanonilaisen Al-Manar TV:n mukaan. Lisäksi tykistö tulitti strategisesti tärkeää Khan Toumanin kylää.

Toisaalta kapinallisjoukot ovat omien sanojensa mukaan kyenneet pysäyttämään Syyrian hallitukselle lojaalien joukkojen etenemisen Aleppon ympäristössä. Aleppon sisällä olevat kapinalliset ovat myös tulittaneet kranaattitulella Syyrian hallituksen joukkojen hallussa pitämiä osia kaupungista. Kapinallisten mukaan he aikovat lähiaikoina murtaa saartorenkaan.

Aleppon lähellä kiihtyivät myös Turkin ja sen tukemien kapinallisjoukkojen ja kurdien väliset taistelut. Yhdysvallat tukee sekä Turkin liittolaisia että kurdeja.

Syyrian hallituksen mukaan Turkkia kohdellaan miehittäjäjoukkoina.