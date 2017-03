"Vasemmisto on nujerrettu" – oikeiston voitto Alankomaissa oli murskaava

Oikeistopuolueet saavuttivat Alankomaiden vaaleissa 101 paikkaa 150:stä. Sosialidemokraattinen työväenpuolue (PvdA) romahti 38 paikasta yhdeksään paikkaan.

– Tämä on synkkä ilta työväenpuolueelle. Tulos on uskomaton pettymys, PvdA:n johtaja Lodewijk Asscher totesi vaalituloksen selvittyä.

Huolimatta siitä, että vihreä vasemmisto (GL) kykeni nostamaan paikkamääräänsä yhdeksästä paikasta 14:än, kokonaisuudessaan vasemmisto menetti 12 paikkaa. Vihreä vasemmisto on nyt suurin vasemmistopuolue 14 paikalla yhdessä laitavasemmistolaisen sosialistipuolueen kanssa, joka sai yhtä paljon paikkoja.

Vaalit olivat tappio ennen kaikkea maltilliselle vasemmistolle, sillä kaksi suurempaa vasemmistopuoluetta ovat nyt kommunistipuolueen perillispuolueita.

Nämä puolueet saivat paikkoja Alankomaiden edustajainhuoneeseen (suluissa muutos edellisiin vaaleihin nähden):

VVD: 33 paikkaa (-8)

Pääministeri Mark Rutten johtama Vapauden ja demokratian kansanpuolue (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) on vuonna 1948 perustettu oikeistoliberaalipuolue, joka kannattaa vapaata markkinataloutta. Puolue on olut pääministeripuolueena vuodesta 2010 lähtien. Euroopan parlamentissa puolue kuuluu yhdessä Suomen keskustan ja RKP:n kanssa liberaalien ALDEen.

PVV: 20 paikkaa (+5)

Geert Wildersin johtama nationalistinen, talousliberaali ja islam-vastainen Vapauspuolue (Partij voor de Vrijheid) saavutti eilisissä vaaleissa historiansa toiseksi parhaan tuloksen, kun vuoden 2010 vaaleissa puolue sai 24 paikkaa parlamenttiin. PVV on kohtuullisen uusi puolue, sillä Wilders perusti sen vuonna 2006. Wilders edusti aiemmin VVD-puoluetta, kunnes perusti oman puolueen.

CDA: 19 paikkaa (+6)

Sybrand van Haersma Buman johtama Kristillisdemokraattinen puolue (Christen-Democratisch Appèl) perustettiin vuonna 1977 yhdistämällä kolme konservatiivipuoluetta. Se on osallistunut sen jälkeen kaikkiin paitsi kolmeen hallitukseen. Eurooppalaisella tasolla CDA kuuluu keskusta-oikeistolaiseen EPP-puolueeseen, johon Suomesta kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

D66: 19 paikkaa (+7)

Alexander Pechtoldin johtama Demokraatit 66 -puolue (Politieke Partij Democraten 66) on vuonna 1966 perustettu suoraa demokratiaa kannattava sosiaaliliberaali puolue, joka on historiansa aikana osallistunut neljään halitukseen. Euroopan parlamentissa puolue kuuluu ALDEen.

SP: 14 paikkaa (-1)

Sosialistinen puolue (Socialistische Partij) on vuonna 1971 kommunistipuolueesta irronnut maolainen fraktio. Myöhemmin puolue on kehittynyt yleisvasemmistolaiseksi demokraattiseksi puolueeksi, joka kuuluu yhdessä Suomen vasemmistoliiton kanssa Euroopan parlamentissa GUE-NGL-ryhmään.

GL: 14 paikkaa (+10)

Vihreä vasemmisto (GroenLinks) perustettiin vuonna 1989, kun Alankomaiden kommunistinen puolue fuusioitui kolmen muun vasemmistopuolueen kanssa. Eurooppalaisella tasolla puolue kuuluu Euroopan vihreisiin yhdessä Suomen vihreiden kanssa.

PvdA: 9 paikkaa (-29)

Työväenpuolue (Partij van de Arbeid)on vuonna 1946 perustettu sosialidemokraattinen puolue, joka on koko toisen maailmansodan jälkeisen historian ajan ollut yksi hallitsevista ja suurimmista puolueista. Euroopan parlamentissa puolue kuuluu yhdessä Suomen SDP:n kanssa PES:in.

CU: 5 paikkaa (0)

Kristillinen liitto (ChristenUnie) on sosiaalikonservatiivinen ja euroskeptinen puolue.

PvdD: 5 paikkaa (+3)

Eläinpuolue (Partij voor de Dieren) on vasemmistolainen eläinten oikeuksia ja hyvinvointia puolustuva puolue.

50Plus: 4 paikkaa (+2)

50Plus on eläkeläisten asiaa ajava puolue, jolla on juuria työväenpuolueessa.

SGP:3 paikkaa (0)

Reformoitu poliittinen puolue (Staatkundig Gereformeerde Partij) on ortodoksinen kalvinistinen puolue. Puolue vastustaa naisten äänioikeutta ja ajaa äänestysoikeutta pelkästään perheiden miespuolisille päille.

Denk: 3 paikkaa (+3)

Denk (hollanniksi "ajattele" ja turkiksi "tasa-arvo) on työväenpuolueesta loikanneiden turkkilaistaustaisten parlamentaarikoiden vuonna 2014 perustama monikulttuurisuutta puolustava puolue.

FvD: 2 paikkaa (+2)

Demokratiafoorumi (Forum voor Democratie) on entinen think tank, joka perustettiin vastustamaan EU:n ja Ukrainan lähentymissopimusta. Se on EU-vastainen, nationalistinen ja puolustaa suoraa demokratiaa.