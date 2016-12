Berliinin kuorma-auton alkuperäisen kuljettajan kerrotaan kuolleen puukoniskuihin

Joulumarkkinoille Berliinissä ajanut kuorma-auto oli anastettu työmaalta Puolasta. Ajoneuvon alkuperäinen kuljettaja löydettiin kuolleena pysähtyneestä ajoneuvosta. Puolalaiskuljettaja ei ajanut ajoneuvoa.

BBC kertoo live-seurannassaan saksalaislähteisiin viitaten, että miehen kuolinsyy on vahvistunut. Kuljettajan sanotaan menehtyneen puukoniskuihin. Ajoneuvon väkijoukkoon ohjanneen epäillyn on kerrottu olevan 23-vuotias pakistanilainen turvapaikanhakija. Hänet on saatu kiinni.