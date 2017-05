Venäjän EU-suurlähettiläs: Emme yritä luoda unioniin epävakautta

Gleamlight for SDA/CC BY 2.0

Venäjän EU-suurlähettiläs Vladimir Chizhov sanoo Politico-lehdelle, että Venäjä ei yritä luoda epävakautta EU:n sisälle. Chizhov kuitenkin kertoo odottavansa arvojen kamppailua Venäjän ja länsimaiden välillä.

Chizovin mielestä väitteet Kremlin sekaantumisesta Euroopan vaaleihin ovat tuulahdus kylmän sodan ajalta.

– Minulla on sellainen tunne, että tämä Venäjä-vastainen puhe, joka on aivan hysterian rajoilla, ja joka alun alkaen liittyi sisäisiin ongelmiin Yhdysvalloissa viime vuoden presidentinvaalien yhteydessä, siitä on tullut tarttuva asia ja se levisi yli Atlantin ja ympäri Eurooppaa, Chizov sanoi Politicon mukaan.

– Antakaa minun sanoa se suoraan: Venäjän tavoitteena ei ole epävakauttaa Euroopan unionia. Haluamme nähdä Euroopan unionin merkittävänä toimijana globaalisti sekä taloudellisesti että poliittisesti.