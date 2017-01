Mosul täynnä ansoja ja itsemurhapommittajia - valtaaminen ISIS:ltä voi venyä kesään

– Uskon Mosulin vapauttamisen kestävän vuoden 2017 puoliväliin asti, sanoo the Washington Institute -ajatushautomon tutkija Michael Knights kurdien Rudaw-uutissivustolle.

– Itä-Mosul vallataan todennäköisesti tammi-helmikuussa ja Länsi-Mosul huhti-toukokuussa.

Irakin armeija, erikoisjoukot ja liittovaltion poliisijoukot aloittivat Mosulin operaation toisen vaiheen viime viikon torstaina. Eteneminen kohti Mosulin keskustaa oli hetken aikaa pysähdyksissä joulukuussa huoltotoimien ja uudelleenryhmittymisen aikana.

Irak-analyytikko Joel Wing, joka ylläpitää Musings on Iraq blogia, on samoilla linjoilla Knightsin kanssa.

– Uskoisin, että ensi kesä on pitkän aikavälin ennuste Mosulin valtaamiseksi. Ajattelen sen tapahtuvan jo keväällä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, Wing toteaa.

Wingin epävarmuus johtuu edessä olevasta hyökkäyksestä Isisin hallussa olevaan Länsi-Mosuliin. Irakin erikoisjoukot ovat vallanneet alueita Itä-Mosulista.

– Raskaat taistelut ja uudet taistelutauot saattavat venyttää operaation kesään asti, Wing arvelee.

Irakilaisjoukkojen kerrotaan vallanneen Mosulista noin neljäsosan. Operaatio Mosulin takaisinvaltaamiseksi Isisiltä aloitettiin 17. lokakuuta.

Irakin pääministeri Haider al-Abadi kertoi viime viikon tiistaina, että terroristijärjestö Isisin eliminointi Mosulista vaatii vielä kolme kuukautta lisää aikaa.

Mosulissa käydään hitaasti etenevää asutuskeskustaistelua. Jihadistit ovat aiheuttaneet Irakin erikoisjoukoille kovia tappioita räjähdeansoillaan, itsemurhapommittajillaan ja tarkka-ampujillaan.

Eteneminen on hidasta, koska irakilaisjoukot pyrkivät välttämään siviiliuhreja. Mosulissa on edelleen paljon siviilejä. Irakin hallitus kehotti siviilejä pysymään kodeissaan välttyäkseen humanitaariselta kriisiltä.

MERI-tutkimuslaitoksen (Middle East Research Institute) tutkija uskoo Mosulin valtauksen kestävän pidempään kuin aluksi uskottiin, mutta ei kuitenkaan kahta vuotta.

– Operaatio on nyt vaikeassa kaupunkitaisteluvaiheessa ja eteneminen on hidastunut merkittävästi. Mielestäni tällä hetkellä on liian monia mahdollisuuksia arvion tekemiseksi operaation loppumisesta, Dylan O'Driscoll sanoo.

Irakin hallituksen joukot johtavat Mosulin operaatiota, johon osallistuu myös hallituksen eliittisotilaita, kurdien Peshmerga-joukkoja ja shiiataistelijoita. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio tukee hyökkäysjoukkoa ilmaiskuin.

Isis valtasi Mosulin kesällä 2014. Mosul on viimeinen merkittävä kaupunki Irakissa, jota Isis pitää hallinnassaan.