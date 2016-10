Päivittäistavarakauppa: Tupakan valvontamaksujen korotus täysin kohtuuton – "siirtyy ruoan hintaan"

Päivittäistavarakauppa ry:n mielestä korotus on täysin kohtuuton ja rankaisee erityisesti pieniä myymälöitä.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan korotuksesta kärsivät myös kuluttajat, sillä ylimitoitetuista valvontamaksuista johtuva kustannuspaine siirtyy ruoan hintaan.

Kauppa ei voi käytännössä kohdentaa valvontamaksuja suoraan tupakan hintaan, sillä se määräytyy tupakkaveroa kannettaessa maahantuonnin yhteydessä.

– Lakia tulisi tarkentaa valvontamaksujen määräytymisen osalta. Tällaisenaan se rankaisee elinkeinoja ja kuluttajaa mutta tuskin edesauttaa tupakkalain tavoitteita. Myös kunnilta vaaditaan jatkossa harkintaa ja pelisilmää, jotta ei-toivotuilta seurauksilta vältytään, Luoto painottaa.

Hänen mukaansa eri puolilla Suomea sijaitsevat myymälät voivat joutua keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan, sillä valvontamaksujen suuruudesta päättää kunta.

Valvontamaksujen suuruuden ei myöskään jatkossa tarvitse enää vastata valvonnasta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Kunta voi siis korottaa valvontamaksunsa vapaasti aina 500 euroon myyntipistettä kohti tai enintään 1 000 euroon, jos myyntipisteessä myydään myös nikotiininesteitä. Yhtä kauppaa kohden maksu on käytännössä moninkertainen, sillä myyntipisteellä tarkoitetaan asiakaspalvelupistettä, josta tupakkatuotteita myydään. Toisin sanoen valvontamaksu kohdistuu kaupassa jokaiseen yksittäiseen kassaan.

Esimerkiksi Helsingissä myymälän ensimmäisestä myyntipisteestä peritään tällä hetkellä valvontamaksua 125 euroa ja seuraavista myyntipisteistä kustakin 20 euroa. Pienessä lähikaupassa, jossa tupakkatuotteita myydään kahdella kassalla, peritään valvontamaksua siis 145 euroa vuodessa. Jatkossa valvontamaksu voisi olla samassa myymälässä 1 000 euroa, eli korotus olisi lähes seitsenkertainen nykytasoon nähden.

Jos kaupassa on myynnissä myös nikotiininesteitä, maksu voi olla jopa 2 000 euroa. Myymälöissä, joissa kassoja on useampia, suhteellinen korotus maksuun on vielä suurempi. Jos isossa kunnassa sijaitseva kauppaketju maksaa nyt tupakan myynnin valvonnasta kustannusperusteisesti esimerkiksi 10 000 euroa vuodessa, voi maksu jatkossa olla noin 200 000 euroa.

Ylimitoitettu korotus tuo ei-toivottuja seurauksia

Päivittäistavarakaupan mukaan tällainen valvontamaksujen korotus on ylimitoitettu ja riittämättömästi perusteltu, vaikka otettaisiin huomioon tupakkalain tavoite saada suomalaiset vähentämään tupakointia.

– Syy-seuraussuhde tupakoinnin vähentämistavoitteen ja valvontamaksun korotuksen välillä on vähintäänkin löyhä. Sen sijaan valvontamaksuista aiheutuva lisäkulu aiheuttaa korotuspaineita ruoan hintaan. Se voi myös lopettaa tupakkatuotteiden myynnin useissa pienissä myymälöissä, joissa ne ovat valikoimassa lähinnä asiakaspalvelun takia. Tästä seuraa asiakaskatoa, joka olisi kohtalokas monille pienille myymälöille, joiden kannattavuus ja kilpailukyky ovat muutenkin koetuksella, Päivittäistavarakauppa ry varoittaa.

Tupakan laillisten myyntipaikkojen vähentäminen ylimitoitetuilla valvontamaksuilla lisää myös tupakkatuotteiden matkustajatuontia, tuotteiden tilaamista verkkokaupasta sekä pimeää katukauppaa, Päivittäistavarakauppa ry arvioi.