Matkailu- ja Ravintola-ala: Suomen 250 miljoonan euron tuki viihderisteilijöille vääristää kilpailua

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MaRan mukaan tuet vääristävät viihderisteilijöiden ja maissa toimivien matkailu- ja ravintola-alan yritysten välistä kilpailua.

– Maissa toimivat alan yritykset eivät menesty hintakilpailussa viihderisteilijöiden palvelujen kanssa, koska niiden täytyy maksaa palveluista arvonlisä- ja valmisteverot sekä henkilöstön palkkojen sivukulut. Viihderisteilyjen tukien leikkaaminen on välttämätöntä epäreilun kilpailun vuoksi, MaRa toteaa tiedotteessaan.

Tampereen yliopisto on selvittänyt MaRan toimeksiannosta valtiontuen kohdistumista matkustajamerenkulkuun. Selvitys arvioi tukien olevan vuositasolla noin 241–255 miljoonaa euroa.

Keskeisin matkustajamerenkulun epäsuora tukimuoto on myynnin ja palvelujen arvonlisä- ja valmisteverottomuus. Sen määrä on 184 miljoonaa euroa vuodessa. Suorista tuista merkittävin on miehistökustannustuki, 38,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Tukea saavia Suomen lipun alla olevia matkustaja-aluksia on 13. Kolme niistä liikennöi Saksaan, yksi Viroon ja yhdeksän Ruotsiin.

Arvonlisä- ja valmisteverotuki sisältää matkustajalaivojen saaman tuen ravintolapalveluista ja muista palveluista, ja Ahvenanmaan kautta kulkevilta laivoilta myös myymälämyynnin verotuen.

Verotukien suuruutta kuvaa hyvin vertailu maissa olevassa ravintolassa nautittuun illalliseen, jossa on veroja ja työnantajamaksuja keskimäärin 27 prosenttia.

Viihderisteilijät pystyvät hinnoittelemaan esimerkiksi ravintolapalvelut useita kymmeniä prosentteja edullisemmaksi kuin maissa toimivat ravintolat.

– Risteilyt ovat yhä enemmän kokousten ja juhlien pitopaikkoja sekä edullinen tapa hankkia ravintolapalveluja, alkoholia ja tavaroita. Samalla valtio tukee suomalaisten matkustamista ulkomaille. Tämä näkyy selvästi kotimaan maksullisen majoituksen heikkona kehityksenä, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.