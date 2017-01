TE: Puolet suomalaismepeistä laittaisi Junckerin vaihtoon

Talouselämä kertoo, että noin puolet suomalaisista europarlamenttiedustajista haluaisi eroon komission puheenjohtajasta Jean-Claude Junckerista.

Juncker on ollut pienen kohun silmässä, kun vuodenvaihteen jälkeen julkisuuteen tuli uusia tietoja siitä, että hän olisi Luxemburgin pääministerinä avustanut veronkiertoa.

Talouselämän kyselyn mukaan perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner ja Jussi Halla-aho ovat tyytymättömiä Junckerin toimintaan. Ruohonen-Lernerin mukaan "johtohahmon vilpillisyys nakertaa koko komission uskottavuutta", Halla-ahon mukaan ongelmallista on myös Junckerin "ylimielinen ja röyhkeä asenne suhteessa europarlamenttiin sekä jäsenmaita edustavaan neuvostoon."

Myös vasemmistoliiton Merja Kyllönen toivoo Junckerille lähtöä. Vihreiden Heidi Hautala haluaisi Junckerin ensin veronkiertoa tutkivan erityisvaliokunnan kuultavaksi, mutta hänkin suhtautuu mieheen kriittisesti.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen myöntää haastattelussa, että EU:lla on johtajuusongelma. Petri Sarvamaa (kok.) suhtautuu asiaan pienellä varauksella, eikä "heittäisi ensimmäistä kiveä" Junckeria kohtaan.

Pietikäinen muistuttaa, että komission puheenjohtaja voi vaihtua vain siinä tapauksessa, että tämä itse niin haluaa. Myös Sarvamaa myöntää, että tilanne on hankala, sillä komission uskottavuus riippuu täysin Junckerin uskottavuudesta.

Henna Virkkunen (kok.) näkee, että kuhinassa on kyse "sosialistien valtapelistä, joka saa kimmokkeen parlamentin puhemiehen vaalista."

Keskustan Anneli Jäätteenmäki ja RKP:N Nils Torvalds toivovat Junckerin lähtöä. Jäätteenmäen mukaan tätä ei olisi koskaan edes pitänyt valita komission johtoon, ja tämän olisi tässä vaiheessa luontevaa erota.

Keskustamepit Hannu Takkula ja Paavo Väyrynen antaisivat Junckerin vielä jatkaa.

Demarimepeistä Liisa Jaakonsaari on sitä mieltä, että Juncker on mainettaan parempi. Hän vertaa tätä komission edelliseen puheenjohtajaan José Manuel Barrosoon, johon verrattuna Juncker on "asiakeskeinen, kokonaisuuksia hallitseva puheenjohtaja."

Toinen demarimeppi Mia-Petra Kumpula-Natri suhtautuu Junckeriin neutraalimmin: hän ei erottaisi tätä, mutta vaihtokin sopii hänelle.