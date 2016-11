Hjallis Harkimo vertaa Donald Trumpia perussuomalaisiin: "Mikään ei muuttuisi"

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo kirjoittaa Savon Sanomien blogissa, että siinä missä Amerikassa on yleensä yritetty valita presidentiksi kahdesta pääkilpakumppanista parempi, tämän vuoden vaaleissa lähtökohtana on, että yritetään valita vähemmän huono.

– Se on ihan pimeä lähtökohta. Ihme että noin suuresta maasta on löytynyt kaksi noin huonoa ehdokasta, Harkimo sanoo.

Hän ei usko, että republikaaniehdokas Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi toisi Yhdysvaltoihin muutosta, jota Trumpin kannattajat toivovat.

– Se näyttää selvältä, että jonkinlaista muutosta amerikkalaiset haluavat. Siksi Donald Trumpin kaltaisella sarjakuvahahmolla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Jos Trump valitaan, hän on vanhin virkaanastuva Yhdysvaltain presidentti, mutta se tuskin naurattaa kovin monia. Aluksi kannattajia voi hymyilyttää, mutta pian he huomaavat, että heidän toivomaansa muutosta ei saa presidenttikään aikaiseksi. Käy samalla tavalla kuin Suomessa perussuomalaisten nousun kanssa. Muutosta toivottiin, ja perussuomalaiset nousivat valtaan, mutta mikään ei kuitenkaan juuri muuttunut.

Harkimo sanoo uskovansa Trumpin voittoon, vaikka onkin varma, että Trump on alun perin lähtenyt presidenttikisaan markkinoidakseen omia liiketoimiaan.

– Mutta Trump taustajoukkoineen on hoitanut kampanjoinnin hyvin. Monet luulevat hänen puhuvan mitä sylki suuhun tuo, mutta uskon hänen kyllä monin paikoin miettineen tasan tarkkaan mitä hän sanoo ja mikä ihmisiin uppoaa. En kannata Trumpin ajatuksia, mutta kampanja ja sen helmenä iskulause ”Make America Great Again” ovat nerokkaita, hän sanoo.

Harkimo ei usko Trumpin valintaa pelkäävien ennustuksiin ja uhkakuviin.

– Trumpin valintaa pelkäävät ovat uhkailleet äänestäjiä kaikella mahdollisella pörssikurssien romahduksesta heinäsirkkaparviin. En usko ennustusten toteutuvan, ei Trump niin radikaaleja muutoksia saa aikaan. Mutta sitä pelkään, että Trump istuu alas Putinin kanssa ja päättää, miten maailma jaetaan molempien suurmaiden intressien mukaan. Silloin Eurooppa jää statistin osaan, Harkimo sanoo.