PS:n Sampo Terho: Maahanmuuttokriisin turvallisuusuhkiin on vastattava päättäväisesti

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoo valtiopäivien avauskeskustelun ryhmäpuheenvuorossa, että tällä hallituskaudella on aloitettu yhteiskunnan uudistaminen, joka ei kaikilta osin ole helppoa.

– Mutta kuten tasavallan presidentti totesi valtiopäivien avauspuheessaan, tekemättäkään ei voi jättää. Kaiken uudistustyömme johtotähtenä on ymmärrys siitä, että ilman työpaikkoja ei ole hyvinvointia. Suomi on avoimena taloutena mukana globaalissa maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti. Siksi mekään emme voi jäädä paikoillemme, Terho sanoo.

Esimerkkinä perussuomalaisille tärkeistä uudistuksista Terho mainitsee postipalvelu-uudistuksen, ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kielikokeilun ja maahanmuuton hallitsemisen.

– Maahanmuuton hallitsemiseksi on tänä vuonna jatkettava kestävien ratkaisujen rakentamista niin kotimaan- kuin Euroopan tasolla. Toissavuotinen maahanmuuttokriisi ei saa toistua koskaan. Maahanmuuttokriisin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin on myös vastattava päättäväisesti. Edellytämme lisäksi hallitusohjelmassa sovittua selvitystä maahanmuuton kustannuksista tulevaan kesään mennessä, Terho sanoo.

Myös sote-uudistuksen merkitystä Terho korostaa.

Hallituksen monien uudistusten suuri kuva ei saa unohtua hetkeksikään. Me haluamme turvata palvelut, siksi me uudistamme. Meitä ärsyttää holhous ja byrokratia, siksi me uudistamme. Me haluamme turvallisen Suomen, siksi me uudistamme. Ja ennen kaikkea: me luotamme suomalaiseen, siksi me uudistamme, Terho sanoo.